Conferry habilitó cuatro barcos en terminales marítimos de Anzoátegui

11:11 AM Vocero de los empleados y dirigente sindical, Eucario Caldera informó que el buque Doña Josefa inició operaciones el pasado domingo y sale desde el puerto de Guanta

Alejandra Maigua Brazón

Puerto La Cruz.- La empresa naviera Conferry, que opera en el terminal marítimo de Puerto La Cruz, habilitó un cuarto barco, así lo indicó el vocero de los empleados y dirigente sindical, Eucario Caldera.

Informó que el buque Doña Josefa, que inició sus operaciones el pasado domingo y sale desde el puerto de Guanta, mide 400 metros y está apto para transportar carga pesada.

“Con estos cuatro barcos hemos podido aligerar la lista de usuarios que estaban en espera y salir de la gran cantidad de gandolas que aguardaban en el terminal”, resaltó el sindicalista.

Caldera aseguró que actualmente cuentan con dos buques express (Croacia y Virgen del Valle ) y dos para carga pesada (Tango 91 y Doña Josefa) para trasladar 21 gandolas, 10 camiones de nueve metros y 11 de seis metros.

El representante sindical indicó que los horarios de salida de los barcos express son a las 8:00 am, 12:00 pm y 4:00 pm. Mientras que los de carga pesada parten a las 5:00 am y 9:00 am hacia Porlamar.