60% de profesores udistas recurren a las colectas para hacer parciales

03:10 PM Existe una disyuntiva al respecto, porque algunos profesores no ven con buenos ojos la peculiar práctica

Miruska Reyes

Barcelona.- Aunque no es una práctica común dentro de las instituciones de educación superior, desde hace unos dos años, 60% de los profesores del Núcleo Anzoátegui de la Universidad de Oriente (UDO) tienen que recurrir a las colectas de dinero para fotocopiar los exámenes parciales que harán a sus alumnos.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Profesores de la UDO (Apudo), Tirso García.

Precisó que la cifra mencionada corresponde a 642 docentes activos actualmente en el núcleo.

Sin embargo, García alegó que existe una disyuntiva al respecto, porque algunos profesores no ven con buenos ojos la peculiar práctica.

Aseveró que algunos opinan que la colecta resulta una carga más para los estudiantes.

“Se supone que la educación es gratuita, pero por el déficit presupuestario que mantiene el Ejecutivo con la UDO, ya ni un tóner de tinta hay en el alma máter. Basta de injusticias”.

Los perjudicados

Pese a que gastan hasta 1.500 bolívares semanales en fotocopiar mínimo dos parciales al día, los estudiantes udistas aseguraron que poco pueden hacer “ellos o los profesores si cada vez más la crisis trastoca a la UDO”.

“Soy de Maturín, y lo que no cancelo en una matrícula de universidad privada, me toca pagarlo en fotocopias para que me puedan evaluar, además del alquiler de la residencia y comida”, dijo el bachiller Manuel Gómez.

Quien también se expresó fue la estudiante del séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas, Diana Martínez. Aseguró que “ a los udistas les toca sobrevivir para poder cursar sus clases”.