Gremio: Preferimos entregar leche y no el país

María Aguilera

Anaco.- “Preferimos entregar la leche, nuestra producción al pueblo, pero jamás entregaremos al país”.

Con esta declaración, más de 15 productores y ganaderos de Aragua de Barcelona protestaron en contra del Gobierno nacional y la implementación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), solicitada por el presidente Nicolás Maduro.

Los ganaderos repartieron 600 litros de leche, un promedio de dos litros por persona, desde las 9:00 am a los habitantes de la comunidad de El Arroyo en Aragua de Barcelona.

Lorenzo de Armas, uno de los productores, indicó que la iniciativa de donar la producción “es un llamado de atención al pueblo y a las autoridades a nivel nacional”.

El ganadero expresó que esta entrega es una acción para crear conciencia sobre los precios y “el sacrificio” que deben hacer los campesinos para sacar los productos al mercado.

“Todos tenemos que poner un grano de arena para sacar al país adelante. Nosotros sacrificamos hoy un día de trabajo e invitamos al pueblo a hacer lo mismo”.

De Armas indicó que la medida fue acordada entre los productores de la zona para “informar” a las personas lo difícil que es para los ganaderos realizar sus labores.

“Todos sufrimos escasez, no tenemos insumos, la inseguridad nos azota, somos el motor fundamental de la economía, somos productores de alimentos y nos tienen abandonados”, agregó Armas.

Carlos Salazar, otro de los productores, explicó que esperan “crear conciencia” en las autoridades locales y nacionales para que “le metan la mano a los productores y campesinos”.

“Alguien debe ponerle control a la gente de Agropatria, pues no venden los insumos, es un guiso lo que tienen con los bachaqueros, ¿ Donde está el Gobierno que protege a los campesinos?

Salazar expresó que los productores de la zona centro se encuentran “en la mejor disposición de trabajar” si el Gobierno facilita las herramientas de trabajo y garantiza la seguridad de los campesinos.

“No estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en el país, el Gobierno no debe estar pendiente de elecciones, debe favorecer canales de desarrollo para que los campesinos tengamos suficiente producción para alimentar a la gente”.

El campesino indicó que se hace imposible trabajar con los precios, que “bajo cuerda” expenden los insumos.

“Las medicinas veterinarias aumentaron en más de mil por ciento, trabajamos con productos bachaqueados que adquirimos hasta con 800% de sobreprecio, no es justo que nos estén desangrando de esa forma”.

Jesús de Armas, otro de los protestantes, aclaró que la manifestación carecía de “tintes políticos”.

“No pertenecemos a ningún partido, estamos a favor del trabajo, de garantizar alimentación y del progreso de nuestra nación”.

Los ganaderos hicieron un llamado para que a nivel nacional todos los productores se sumen a esta modalidad de protesta.

Precios

Lorenzo de Armas, uno de los productores participantes en la protesta, explicó que actualmente el precio de la leche es Bs 700, monto que, a su juicio, es insuficiente para cubrir los gastos de empleados, mantenimiento de establos y potreros, entre otros.