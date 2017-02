Piscina del parque La Charneca en El Tigre quedó en el olvido

Sol Vargas García

El Tigre.- El emblemático parque Simón Rodríguez Núcleo de Apoyo Familiar (NAF), ubicado entre las calles 18 de Octubre, Negro Primero, Alberto Carnevalli y la avenida N° 6 de La Charneca en El Tigre, es el único centro deportivo en la zona que tenía una piscina para competencias.

Las instalaciones se han deteriorado con el pasar de los años sin que las autoridades realicen gestiones para recuperarlas. La mayoría de los muchachos que sienten inclinación por la natación tienen que acudir a lugares recreacionales privados que resultan costosos.

“No es justo que tengan que ir a otro lado y pagar, cuando tienen la posibilidad de hacerlo en su mismo sector”, señaló el ama de casa Carla Bustamante.

La vecina Katerine Corales mencionó que a su hijo de 8 años le encanta la natación y le gustaría especializarse, pero no tiene dinero para cancelar las clases en clubes.

El estudiante Francisco Calzadilla indicó que desde 2008 están luchando para que recuperen la piscina, con el objetivo de incluir a los más pequeños en esta disciplina.

Explicó que el consejo comunal, específicamente el vocero de Deportes, Eloy Maneiro, tenía un proyecto para reactivarla, “pero no hubo acuerdos porque esa asociación caducó y no han convocado a nuevas elecciones. Además, en su oportunidad, no se llegó a nada debido a que para llenar el estanque se requieren 25 camiones cisternas y la mayoría de la gente se escandalizó porque en el barrio hay problemas graves con el suministro de agua”.

“Creo que el alcalde Jesús Figuera debería habilitar esta piscina y colocar entrenadores, para que los chicos se adiestren a un costo accesible”, indicó Marlene García.

Agregó que en la actualidad allí hay agua de lluvia estancada, desechos, larvas alimañas, ramas, moho y basura.

Teme que con tantos zancudos se contagien de dengue, zika o paludismo.

El ama de casa María Gutiérrez dijo que en ocasiones hay niños que se meten en la pileta para jugar, con el riesgo de ahogarse o adquirir cualquier infección.

Actualmente los portones del parque permanecen abiertos y el cercado de alfajor lo han ido desprendiendo, aparentemente, para vender el material.

Sin alternativas

Decenas de niños y adolescentes residenciados en los sectores La Charneca y Pueblo Norte de El Tigre quedaron sin un espacio para el esparcimiento y la práctica de disciplinas.

A juicio de los vecinos no ha habido compromiso por parte de la comunidad y de los organismos competentes. Se quejaron porque ni siquiera cuentan con un consejo comunal vigente que puede hacer los trámites en las instituciones competentes para recuperar la infraestructura.