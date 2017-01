Entre Bs 4 y 5 mil se vende el kilo de cebolla en El Tigre

Marinelid Marcano Serra

El Tigre.- Esta semana, el kilo de cebolla se ubicó entre 4 y 5 mil bolívares tanto en el mercado municipal como en los comercios de Simón Rodríguez y e Guanipa.



Un encargado de la feria Los Rosales de El Tigre dijo que el lunes los proveedores les llevaron el producto con nuevo precio “por la escasez", según indicaron.



“Hay mucha demanda y cuando comienza a escasear algún rubro automáticamente aumenta el valor. Si hay 80 tierras y se recogen mil kilos, eso se agota rápido”.



El vendedor destacó que el costo de la cebolla puede variar de un día a otro, todo depende del monto en que se la ofrescan.



En su caso, como laboran de miércoles a sábado, sólo adquieren lo que necesitan para esos días y así evitar que la mercancía se pierda, porque el costo ha alejado a muchos clientes.



En Guanipa, una de las ferias de hortalizas ubicada en la avenida Fernández Padilla, también tiene el precio de la cebolla en Bs 5 mil.



Un empleado, que prefirió omitir su nombre, dijo que hace una semana estaba en Bs 3 mil, al igual que el tomate, pero nuevamente se disparó.



Rosa Chirinos acudió a ese expendio feria y no pudo adquirir el rubro.



“Demasiado caro. Cuando el costo baje vuelvo a comprar, pero por ahora me conformaré con lo que pueda llevar. Con el cebollín se puede sustituir”.



Competencia



En el mercado municipal de El Tigre, la venta de cebolla parece una competencia entre los expendedores.



El precio que prevalece es el de Bs 4 mil el kilo, pero hay quienes lo tienen en Bs 3.900 para llamar la atención de los clientes.



Adrían Baena aplicó esa estrategia y dijo que oferta dos tipos de cebolla, la grande en Bs 5 mil y la pequeña en Bs 3 mil 500.

"Tenemos que venderla a ese precio porque los camioneros la traen muy cara y no nos queda otra opción. Incluso los primeros días de enero estaba en Bs 6 mil”.



Explicó que el kilo de cebolla grande se lo dejan en Bs 4 mil y la pequeña en Bs 3 mil 500, pero prefiere mantener el precio de la última para poder salir de la mercancía, que es menos demandada y así no se le pierde.



Los clientes igual compran, pero buscan el ahorro. Un ejemplo es Margarita González, quien dijo que sólo adquiere lo que necesita.



“Dos cebollas es lo que compro porque está muy cara y no puedo gastar 5 mil bolívares sólo en eso. Con ese dinero adquiero un paquete de arroz”.



Otra de las hortalizas que está en ascenso es el tomate, que se mantiene en Bs 3 mil el kilogramo.



Los expendedores esperan que varíe de costo en los próximos días, aunque adquieren pocos kilos porque es un vegetal que se daña rápido y no pueden mantenerlo por mucho tiempo en sus puestos.