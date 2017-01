Carniceros denuncian insalubridad en matadero de McGregor

09:54 AM El vocero del grupo, Andrés Eloy Rodríguez, dijo que religiosamente pagan al ayuntamiento un tributo por el sacrificio de cada res

Zobeida Salazar

El Chaparro.- Los carniceros de McGregor se quejaron ayer de las condiciones insalubres y las fallas de infraestructura que presenta el matadero municipal, ubicado en el sector Matadero Nuevo de El Chaparro.

Indicaron que pagan un impuesto municipal a la alcaldía para que esos recursos sean utilizados para mejorar las instalaciones, pero esto no se cumple. “Cada día está en peores condiciones”.

Acusaron que la sala de matanza tiene más de 30 años y ese tiempo “no ha sido suficiente para que las autoridades se interesen en mejorar la sede”, tomando en cuenta que esta es una jurisdicción ganadera.

El vocero del grupo, Andrés Eloy Rodríguez, dijo que religiosamente pagan al ayuntamiento un tributo por el sacrificio de cada res.

“Por cada animal se cancelan Bs 700 y debemos pagar al despostador de carne Bs 4.700 por cada res, ya que esta sala de matanza no tiene ese servicio”.

Las fallas

Rodríguez denunció que la sala de matanza no cuenta con agua directa por tuberías. Dijo que la alcaldía tiene una sola cisterna para abastecer al municipio y con ese mismo vehículo los surte, pero no es suficiente para lavar el sitio.

“Por eso de ahí salen malos olores. Los trabajadores no tienen suficientes envases o baldes para cargar agua”.

Destacó que en el matadero no hay mecates para amarrar las reses y la señorita donde guindan los animales para el sacrificio se la robaron, al igual que el techo del corral o la vaquera donde guardan las reses.

Señaló que la sala tiene capacidad para matar 10 reses diarias, “pero sólo sacrifican tres o cuatro porque los trabajadores cierran las puertas temprano. Es urgente que coloquen un horario fijo”.

Agregó que la alcaldía debe resolver este problema y “nosotros como contribuyentes tenemos derecho a exigir soluciones. Sólo pedimos salubridad”.

El concejal Armando Barroso indicó que el matadero se construyó hace 38 años y ahora está dentro de la ciudad. A su alrededor viven más de 200 familias de los sectores Matadero Nuevo y Santa Eduviges, que están afectadas por los malos olores.

Indicó que los vecinos están “cansados” de denunciar este problema. “Como ediles le hemos enviado cartas al alcalde Emilio Ruíz, donde le exponemos las pésimas condiciones sanitarias del matadero, pero no responde”.

Destacó que las denuncias de los vecinos “son incontables” porque tienen que aguantar los malos olores que salen de este matadero. “La sangre del ganado sale de la sala y muchas veces llega a las casas de los vecinos, acompañada de fétidos olores”.