Caserío Buena Vista tiene más de 20 días sin ambulancia

María Alejandra Aguilera

Anaco.- Grevic Alvarado, dirigente vecinal del caserío Buena Vista del municipio Anaco, denunció que los habitantes de este poblado tienen más de 20 días sin el servicio de ambulancias para el transporte de enfermos. Tampoco cuentan con insumos médicos.



Alvarado relató que la unidad fue paralizada “para ser reparada” y hasta ahora las autoridades no han dado respuesta del estado en el que se encuentra.

“Supuestamente la iban a reparar para entregarla y no han dado respuesta alguna a la comunidad”.



El jefe vecinal agregó que los vecinos deben pagar grandes sumas de dinero por un traslado privado o se mueven en vehículos particulares a su riesgo.



“Es un riesgo trasladar a una persona enferma en condiciones no adecuadas. Un paciente con una complicación puede perder la vida si no se cuenta con los equipos para actuar a tiempo”.



Quejas



Miriam Ortega relató las penurias que tuvo que pasar para ayudar que su hija diera a luz en Cantaura.



“Los dolores le dieron de noche y no podía parir. La llevamos desde Buena Vista hasta Anaco, pero no nos aceptaron.



Despúes nos mandaron para Cantaura y casi nace el bebé en el carro de mi hermano. Parió en la emergencia del hospital de Freites”.



Alvarado explicó que esta situación no es nueva. Refirió que el año pasado trasladaban a los lesionados con apoyo de las unidades de Anaco y Protección Civil o Bomberos de Anzoátegui.



“El pueblo se siente desamparado, no es únicamente la falta de alimentos, las fallas en salud pública y seguridad son alarmantes; es necesario implementar nuevas políticas gubernamentales”.



El dirigente añadió que actualmente el ambulatorio carece de insumos médicos. Los pacientes deben ir a otros lugares para ser atendidos.



“La medicatura no tiene ni para atender a un cortado, cualquier asistencia médica debe ser realizada en Anaco o en su defecto, en otros municipios”.



María Herrera, otra de las afectadas, dijo que debido a su diabetes debe cumplir un tratamiento estricto y realizarse una serie de curas en una lesión en la pierna derecha. Ahora debe viajar hasta Cantaura para cumplir con el procedimiento por la falta de insumos en Buena Vista.



“Las enfermeras en la medicatura me ayudaban con gusto, ahora no pueden hacer nada porque no tienen materiales para realizar el procedimiento”.