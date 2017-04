Denuncian venta ilegal de medicinas en hospital Domingo Guzmán Lander

Miruska Reyes

Barcelona.- Pese a que en la puerta de dirección del hospital Domingo Guzmán Lander, ubicado en el sector Las Garzas de Barcelona, hay un cartel que reza que “la salud en el centro es totalmente gratuita”, familiares de pacientes denunciaron la venta ilegal de medicamentos por parte del personal.

Rosa Bellorín, quien tenía a su hija hospitalizada con neumonía, contó que una enfermera del nosocomio adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), le ofreció Solumedrol a Bs 8 mil.

“Muchos de los antibióticos los tuve que comprar fuera porque el hospital no cuenta con estos fármacos. Sin embargo, el citado esteroide se lo suministraron desde un principio sin problemas, pero un día me informaron que se había acabado pero me lo ofrecieron en venta”.

Bellorín agregó que el personal del centro se dedica a esta práctica desde hace un tiempo como si fuesen “bachaqueros”.

Con Bellorín coincidió Irene Sánchez. La mujer, que está recluida en el hospital desde hace 10 días, señaló que además de la reventa de medicinas, el seguro no cuenta con servicio de laboratorios por la falta de reactivos.

“Todos los exámenes los tenemos que realizar fuera en centros privados. En mi caso he gastado más de 200 mil bolívares sólo en pruebas de sangre”.

El equipo reporteril intentó entrevistar al director del domingo Guzmán Lander, pero accedieron.