Vecinos: profanaron seis tumbas en cementerio

El viejo cementerio municipal, ubicado en la calle Bolívar del casco central de Aragua, ya no es un lugar para el descanso

Zobeida Salazar

Aragua.- Vecinos alertaron que el viejo cementerio municipal, ubicado en la calle Bolívar del casco central de Aragua, ya no es un lugar para el descanso eterno de los seres humanos que no se encuentran en este mundo terrenal.

En este momento, la realidad sorprende a más de un aragüeño, pues más allá de la fachada de este campo santo que data de más de 100 años, lo que se observa es maleza y hasta la profanación de más de seis tumbas, en los últimos días.

Residentes acusaron que esta situación trae como consecuencia que rendirle tributo a los que allí reposan, se convierta en suplicio. El problema deja en manifiesto el abandono de este cementerio por parte de autoridades municipales, responsables de su mantenimiento y cuidado.

El vecino Rodolfo Marcano indicó que esta última semana profanaron la lápida de un familiar del ama de casa María Méndez. “Ella fue a visitar la cripta, a llevarle flores al difunto y encontró la fosa abierta, no estaba el cuerpo y tampoco la urna. Los deudos tienen miedo de no encontrar ni los sepulcros“. El cementerio tiene un vigilante “pero no es suficiente para atender el lugar. A los deudos los atracan y personas que se dedican a brujería violentan las tumbas.

Marcano se reunió con el director de Hacienda de la alcaldía, Efrén Ortiz. Planteó el problema y éste prometió que buscar soluciones y rescatar la estructura, al igual que el cementerio de El Araguaney que está enmontado y abandonado.