Hallaron cadáver con múltiples puñaladas en la vía La Bomba

04:17 PM Tirado en una trilla y cerca de un vertedero de basura fue encontrado ayer, a eso de las 11:00 am, el cuerpo de un hombre sin identificación

Sol Vargas

El Tigre.- Un hombre fue asesinado de unas 12 puñaladas, la mayoría entre el pecho y espalda, en la zona sur del estado Anzoátegui. El cuerpo lo hallaron ayer, a eso de las 11:00 am, en una trilla enmontada y cerca de un vertedero de basura, en la carretera que comunica a los sectores La Bomba y Sisor de San Tomé.

Vecinos que caminaban hacia una invasión aledaña avistaron el cadáver bañado de sangre que yacía en el suelo arenoso, específicamente a un kilómetro del puente y a 50 metros de la vía asfaltada.

Un informante, quien prefirió no dar su nombre por seguridad, comentó que el joven no era de la zona y que no escucharon nada extraño entre la noche del jueves y la mañana de este viernes. Las autoridades estiman que la data de muerte sea de entre cinco y seis horas.

La víctima vestía un short color rojo con franjas blancas y negras a los lados. No llevaba camisa ni zapatos.

En la mano derecha tenía una liga y una pulsera de metal y en la izquierda varias de las utilizadas para santería. En el pie izquierdo tenía un cordón tricolor y una tobillera negra, mientras que en los hombros unos tatuajes de estrellas y una hoja de marihuana en la pantorilla derecha.

Según los pesquisas, el individuo tenía entre 23 y 27 años, era de 1.65 metros, cabello corto y liso, contextura delgada y tez morena. No portaba documentos de identidad.

Evidencias

Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, subdelegación El Tigre, recolectaron varias evidencias alrededor del cadáver, como una franela azul enrollada, un pedazo de bloque y un pico de botella con rastros de sangre.

Tras las primeras averiguaciones, los pesquisas presumen que en el sitio pudo haberse suscitado una discusión que terminó en un asesinato.

No descartan que al muchacho lo llevaron hasta allí engañado, surgió una pelea, lo sometieron, lo atacaron y murió desangrado en medio de la noche, basándose en la rigidez del cuerpo.

Ayer, pasada las 8:00 pm, los restos permanecían en la morgue del hospital general de El Tigre, pues no habían sido reconocidos por familiares. Creen que residía en una barriada cercana.