Licoreros registran baja de 80% en ventas de semestre

Zobeida Salazar

Anaco.- El gremio de licores del municipio Anaco reportó que durante el primer semestre de este 2017 registraron una estrepitosa caída en las ventas que supera el 80%, tras comparar las cifras con las obtenidas en los últimos seis meses del año pasado.

El presidente de la Asociación de Licoreros de la ciudad gasífera, Exzer García, explicó que la baja en los expendios se debe principalmente a los altos precios que vienen sufriendo todos los licores, en especial las cervezas y las bebidas espirituosas, o ron blanco, que se han incrementado en más de un 100%.

Advierte que si los precios siguen en escalada, el sector que agrupa 260 licoreros activos, tenderá a desaparecer en el municipio antes de que finalice este año, “pues ya la situación es insostenible para la mayoría de los licoreros”.

Dijo que en este momento las pocas ganancias que obtienen y que oscilan entre 20% y 25%, sólo alcanzan para los gastos operativos de negocios.

Por tal razón los propietarios de la mayoría de las licorerías ya han reducido o despedido a todo el personal. Los atienden los dueños o sus familiares. “Antes podíamos vender unas 100 cajas a los clientes, ahora sólo se expenden máximo 15. Además nuestros inventarios están bajos porque esas mismas cajas en este momento nos cuestan a nosotros al mayor, Bs 2 millones 400mil, y no podemos asumir ese costo”.

Agregó que están a la expectativa, pues la situación del sector cada vez es más crítica. “La mayoría de nosotros nos hemos visto obligados a trabajar sólo dos o tres días a la semana. Es decir, jueves, viernes o sábado, porque casi no se venden los licores y cerveza”.

Dijo que muchos van a tener que bajar las santamarías, sobre todo los que siguen pagando alquiler por las sedes, pues están por encima de los Bs 300 mil mensuales. “Ya cinco licoreros cerraron sus puertas este año”.

El gremialista recordó que el sector prácticamente subsiste con el expendio de dos rubros: la cerveza y el ron blanco. El negocio, en 80%, se mueve con la venta de los mismos, pero los precios son muy elevados y la salida sigue en picada.

“Este incremento en los costos no se detiene, prácticamente de cada 15 días, el precio de los licores sube entre 30% y 40%, al costo del mayorista o franquiciado”.

Lo peor

Explicó que la caja de cerveza más barata (la light) para el franquiciado, costaba los primeros días de mayo de este año Bs 18.400; a finales estaba en Bs 20 mil y desde el 1° de junio se las están vendiendo en Bs 24 mil al mayor.

“Al detal se está vendiendo entre Bs 30 mil y Bs 32 mil. Y el poder adquisitivo del venezolano es cada vez menor. Eso también influye en las ventas”.

Dijo que en enero esa misma caja se las vendían en Bs 12 mil, lo que representa en este momento un ajuste de más de 100% en lo que va de este año.

Se refirió al pago de impuesto. “El porcentaje (3.5% de sus ingresos reales) que debemos cancelar los licoreros por el impuesto municipal, es muy elevado y este es otro de los elementos que está estrangulando al sector”.

García indicó que las expectativas “cada vez son más oscuras”, ya que los aumentos “son descomunales y no paran”. Suben de acuerdo al movimiento del régimen cambiario que hace el Gobierno, cuyo dólar en la primera subasta costó Bs 2.010, antes estaba en Bs 716. “No me quiero imaginar si lo compramos al precio del dólar en mercado negro, ya no existiríamos”.

Los consumidores José Salazar, Miriam Rodríguez y Alexander Duarte dijeron que ahora no pueden ni comprar una caja de cerveza, “porque tenemos que pagar más de la mitad del salario mínimo por la misma”. Señalaron que si tienen una fiesta adquieren ron blanco y hacen guarapita porque “así rinde más”.

Miguel Pirela, obrero, agregó que dejó de tomar cerveza frente a las licorerías porque “ya una sola está entre Bs 1.200 y Bs 1.300, muy caras”.