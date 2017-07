Pensionados se quejaron por falta de efectivo en banco

EFE

Anaco.- Pensionados de la zona centro se quejaron ayer porque desde el día 20 de julio no han podido cobrar su dinero en el Banco Bicentenario de Anaco, por falta de dinero en efectivo.



Indicaron que hacen colas desde las 4:00 de la madrugada frente a la entidad bancaria, donde aguantan sol y lluvia, para poder tener acceso a primera hora y cuando logran entrar “somos muchos los que salimos con las tablas en la cabeza”, porque nos dicen que no hay dinero.

“Los que tienen suerte han cobrado sólo la mitad de la pensión porque no hay efectivo, y siguen viviendo el mismo viacrucis para poder retirar el resto”, dijo María Gutiérrez.



Explicó que el gobierno aumentó la pensión y con el incremento y el retroactivo se depositó a cada pensionado Bs 169 mil y sólo están pagando Bs 50 mil.



La pensionada Sonia Pérez dijo que viajó desde Santa Ana, porque en este municipio no hay Banco Bicentenario “y perdí mi viaje porque no hay efectivo”.



Miguel Golindano, pensionado, dijo que vino de Úrica (Freites) a cobrar su dinero “y no me pagaron nada. Perdí el dinero del pasaje y me voy con las manos vacías”.



El pensionado Pedro Aguilar señaló que en Cantaura no poseen esa entidad y “ya tengo casi tres días viajando para Anaco, para cobrar y nada, las cajeras dicen que no hay efectivo”.



Agregó que sólo agilizan los pagos “cuando llegan los depósitos que hacen los jefes de Clap, para las compras de bolsas de comida. Ese dinero lo usan para pagar pocas pensiones”.



Miguel Astudillo pidió a las autoridades que exijan una explicación a los gerentes del banco, sobre la falta de efectivo. “No es justo que nos tengan pasando penurias, para que luego digan que no hay dinero para el pago de las pensiones”.





Zobeida salazar