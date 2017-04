Louza: el golpe de Estado lo está dando el Ejecutivo

Erick Lezama

Caracas.- A juicio de la directora de la Organización No Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia, las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), semanas atrás, y que derivaron en el actual escenario de protestas que se registra en el país, constituyen la representación de un golpe de Estado que comenzó desde hace más de un año y que tiene distintas expresiones.



La también académica advierte que la Sala Constitucional no tiene potestad para modificar sus propios fallos -como intentó hacerlo con las decisiones 157 y 158 que buscaban revertir la anulación de la Asamblea Nacional (AN) y el traslado de funciones legislativas al TSJ, además de corregir la suspensión de la inmunidad parlamentaria. Que lo hiciera con las sentencias 155 y 156, luego del exhorto del Ejecutivo, es para ella señal de que en el país no hay separación de poderes.



“El gobierno, elegido ‘democráticamente’ está dando un golpe: impide que la oposición ejerza su espacio desde la AN, no deja que los gobiernos municipales opositores lo ejerzan porque no les baja los recursos, se suspenden las elecciones regionales. Lo hace en complicidad con los demás poderes. Hay una cantidad de situaciones que muestran que elementos clásicos de la democracia están muy disminuidos: la representación del pueblo -a través de la AN-, la posibilidad de elecciones, de representación de partidos políticos, las posibilidades de espacio en términos de la libertad de expresión. Hay unas formalidades que parecen indicar que hay algunos espacios, claro, pero son espacios cada vez más pequeños”.



Louza califica al actual Gobierno como un “régimen autocrático que usa las formas del derecho pero no los contenidos”. Advierte que la medida que avanza los contenidos se van haciendo menos jurídicos y más políticos, y hay menos espacio, “pues estamos llenando a una dictadura”.



“Desde luego, no es una dictadura clásica. Sin embargo, estamos mutando hacia allá. Las últimas dos sentencias sí nos colocaban en el terreno de una dictadura tradicional, porque lo que permitían era que el Ejecutivo decidiera quién iba preso y quién no, y que cambiara la legislación penal y militar a su gusto. Al echarlo para atrás, estamos en una situación dual en la que algunas cosas serán así, y otras serán de la forma como venía ocurriendo”, señala.