Indígenas protestaron para exigir servicios

03:35 PM

Zobeida Salazar

La Leona.- Habitantes de las comunidades indígenas La Leona y La Isla protestaron ayer y cerraron por más de cinco horas la carretera nacional que comunica a Barcelona con Maturín, para exigir a las autoridades la instalación y mejoras de servicios públicos.

Entre las 5:00 am y 10:30 am, mujeres, hombre y niños estuvieron apostados en plena vía frente al caserío La Leona. Ahí impidieron el paso de vehículos para hacerse sentir y presionar a la Alcaldía de Freites y a la gobernación del estado para que busquen respuestas inmediatas a la falta de agua, transporte y alimentos, entre otras necesidades.

La vecina María Aray indicó que en el caserío La Isla, los 120 alumnos que estudian en el liceo de Paramán no tienen transporte desde hace más de cuatro años.

“Ellos tienen que caminar hasta 13 kilómetros para llegar al colegio pedir colas, corriendo el riesgo de ser violados o sufrir otros daños. Como ocurrió ayer (el miércoles), que un conductor quiso abusar de cuatro alumnas”, afirmó.

Agregó que en el liceo no funciona el Sistema de Alimentación Escolar y no tienen agua. Dijo que los vecinos tampoco tienen comida, pues desde octubre de 2016 los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) no llevan bolsas.

“Nos eliminaron el Pdval, el Mercal y ahora tenemos que salir a comprar a Punta de Mata o Anaco, pero tampoco tenemos buses para salir de aquí”.

Gladys Pérez, residente de La Leona (parte baja), indicó que en esta comunidad hace 10 años que no cuentan con el servicio de agua. “Aquí se dañó la bomba, la repararon, duró tres meses y ´volvió a fallar. Pasamos las de Caín, peor que los camellos”.

Señaló que el camión cisterna de la alcaldía no ha aparecido por el sector desde diciembre, y allí no llegan las unidades privadas. “Queremos agua permanente, que reparen la bomba del pozo”.

Denunció que la escuela de La Leona no tiene comedor y los baños no sirven, mientras que el ambulatorio “tiene años sin médicos ni enfermeras, sólo hay murciélagos”.

Añadió que los Clap “brillan por su ausencia. Hace meses que no nos venden una bolsa de comida”. Destacó que la mayoría de las familias no mandan a sus hijos a la escuela o al liceo “porque no tenemos para darles de comer, ni agua para lavarles los uniformes”.

Respuestas

Al sitio de la protesta llegaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Municipal y Centro de Coordinación Policial de Freites, quienes dialogaron con los manifestantes, pero estos no accedieron a abrir el paso hasta que se acercó un funcionario de la alcaldía y les dio respuestas.

El director de Transporte Municipal, Erick Bruce, les dijo que el Gobierno local tiene un plan para revisar y repotenciar próximamente las unidades de transporte dañadas.

Agregó que hoy, a las 3:00 pm, realizarán una reunión en La Isla para buscar soluciones a todos los problemas planteados por los vecinos.

“Estarán presentes el secretario de Gobierno, Lisandro Marcano, y el alcalde Daniel Haro”.