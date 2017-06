Productores protestaron frente al Banco Agrícola

Zobeida Salazar

Aragua.- Pequeños y medianos productores de municipios cerealeros de la zona centro, Aragua y McGregor, se apostaron en horas de la mañana de ayer frente al Banco Agrícola de Venezuela (BAV), para exigir a las autoridades que agilicen la entrega de recursos, insumos y semillas para la siembra de maíz blanco y amarillo.

A eso de las 9:00 am, trabajadores del campo, preocupados y molestos, con banderas de Venezuela en mano, protestaron frente a la sede ubicada en la calle Anzoátegui del casco central de Aragua de Barcelona. Allí expusieron las graves consecuencias que sufrirán si no los abastecen a tiempo, antes de que finalice este mes.

Dijeron que la entrega de esos insumos tiene un mes de retraso. El BAV les hizo las inspecciones y les aprobaron los créditos en febrero y no han liquidado los insumos en la tienda de Agropatria.

Recordaron que el ciclo de siembra está comprendido entre principios de mayo y finales de junio y advierten que si se cultiva después de esa fecha, corren el riesgo de perder 50% de las cosechas.

Las quejas

La vocera del Consejo Presidencial Campesino de Aragua, Anyuli Zacarías, indicó que si siembran a destiempo, tendrán pérdidas económicas “y no sólo nosotros quedaremos endeudados, sino el mismo Estado”.

Señaló que hay 90 pequeños productores de estos dos municipios que les aprobaron los créditos del BAV y ya rastrearon tres mil hectáreas de tierra con recursos prestados y las pueden perder si no les entregan los insumos y semillas. “Hay otros productores financiados por el Fondas, Cordagro, que tampoco han recibido los recursos”.

Dijo que las tres tiendas de Agropatria que tiene el estado Anzoátegui, ubicadas en el municipio Aragua, El Tigre y Valle de Guanape, cuentan con suficientes insumos y semillas, “pero los encargados no los quieren entregar porque el BAV no ha liquidado las cuentas, no ha pagado los insumos”.

El director de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora (Canez) en Aragua, Leonel Márquez, destacó que esta situación afecta a 2.700 pequeños productores independientes, que están registrados en Agropatria y que no les quieren vender insumos y semillas hasta que entreguen el material a los subsidiados.

Indicó que tienen conocimiento que por órdenes “del organismo en Caracas, las tiendas se niegan a entregar los insumos”. Hizo un llamado al presidente Maduro “para que pele el ojo, porque su gabinete agrícola está poniendo en riesgo el plan de siembra del ciclo de invierno 2017. Apenas faltan 10 días para que finalice”.

Corradino Ricotta, vocero del Consejo Presidencial Campesino de McGregor, señaló que este municipio es netamente productor de cereales y “el gobierno nos tiene abandonados. Ya va a finalizar el ciclo de siembra y no hemos recibido insumos ni semillas.



Se consultó a la gerente del BAV, Mailen Requena, quien dijo no estar autorizada para hablar con la prensa.