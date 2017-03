A falta de remedios, crece venta de plantas curativas

Sol Vargas García

El Tigre.- Conocidas desde la antigüedad por sus presuntas propiedades curativas, ciertas hierbas cobran vigencia en estos tiempos de crisis en Venezuela, signados por los altos costos y la escasez de medicamentos.

Esto ha llevado a que padres de niños y adultos enfermos recurran a plantas o brebajes caseros para curar o tratar de minimizar las dolencias.

El consumo de guarapos y otros preparados, la mayoría de las veces, logra mitigar los efectos de algún padecimiento, pero el uso indebido, aventurero o excesivo ha llegado a intoxicar a pacientes, y en ciertos casos hasta a provocar la muerte.

El pediatra hematólogo Fernando Guevara, secretario del Colegio de Médicos en el sur del estado Anzoategui, dijo no estar de acuerdo con que la gente recurra a curanderos o yerbateros, pero está consciente de que el problema económico ha generado una crisis severa en materia de salud.

“No hay antidiarréicos, probióticos, antibióticos y la gente tiene que inventarse. Y el poco dinero que pueden conseguir no lo usan para ir al médico sino para comer”.

Precisó que muchas madres optan por los brebajes que toda la vida han existido, pero “ahora más porque no tienen recursos para comprar remedios”.

El ama de casa Gregoria Espinoza dijo que se ha visto obligada a acudir a la medicina natural.

“Yo no soy muy dada a darle remedios caseros para la tos y el asma a mi nieto, pero estoy desesperada porque no se le quita con nada. Nebulizarlo es tener un saco con dinero para ir a la emergencia de una clínica, entonces acudo al tarantín de ‘El brujo’, en el mercado municipal de El Tigre, para que me dé un brebaje de sábila, aceite de raya, miel y ajo, y así es que he podido controlarle los ataques”.

Mercedes Trías dijo haber recorrido todas las farmacias y peluquerías buscando un tratamiento para la caída del cabello. No tuvo otra opción que comprar un preparado de quina con romero que le ofrecieron en ese expendio popular.

“Aquí hay para todo”

Cerca del área de verduras, está el puesto de Rafael “el brujo”, quien tiene dos mesones con platas medicinales y vende “ pócimas” para diferentes enfermedades

El hombre, quien no quiso revelar su identidad, aseguró que las recetas las heredó de “ancestros indígenas”.

Señaló que desde hace ocho meses la clientela creció y se duplicó la elaboración de brebajes.

Acuden mujeres y hombres por igual, pero le llama la atención que en los últimos tres meses “ha aumentado el número de clientes jóvenes, la mayoría escudriñando preparados para combatir el estrés, el paludismo y la gripe. Incluso me han preguntado por recetas para provocarse abortos”.

Rafael explicó que las plantas más vendidas son pasote para la próstata, túa túa y colombiana para quistes, cáncer y tumores; conchas de cuspaquina para bajar triglicéridos, colesterol y la tensión alta; y escorzonera para aliviar los dolores menstruales y desinflamar.

También buscan moringa y divi divi para las hemorroides, sinusitis, amigdalas, próstata, colon e higiene femenina.