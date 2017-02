Emergencia del Hospital Angulo Rivas de Anaco “se cae a pedazos”

María Alejandra Aguilera

Anaco.- El hospital Angulo Rivas de Anaco, que recientemente cumplió 30 años de fundado, es el principal centro asistencial de los habitantes de la ciudad gasifera y de los municipios aledaños.

Según el personal que allí labora, los médicos y pacientes soportan precarias condiciones en las instalaciones y escasez de insumos.

La doctora María López, jefa de la emergencia, indicó que la situación es “precaria”.

“Aquí trabajamos por amor a nuestra profesión y por servicio a nuestros pacientes, pero no hay nada; muchas veces tenemos que salir a dar la cara a los enfermos para darles respuestas negativas”, dijo López.

La especialista destacó que todos los insumos “desaparecieron”.

No hay guantes de látex, batas desechables, yelcos, gasas, jeringas en todos sus tamaños, analgésicos, hipertensivos, antibióticos ni material médico quirúrgico como compresas y sondas.

López agregó que el nosocomio sólo cuenta con un tensiómetro que “funciona a medias”. Dos glucómetros que tenía el hospital fueron robados hace aproximadamente un mes.

“No contamos con recursos, lo poco que tenemos está malo o se lo llevan los malandros. Muchas veces los pacientes creen que es culpa de nosotros cuando la verdad es que no podemos hacer más nada”.

La profesional manifestó que en reiteradas ocasiones han expresado su descontento ante la dirección del hospital anaquense, pero las quejas “no han sido escuchadas”.

“La dotación es muy poca. No voy a decir que la medicina llega y se desaparece porque no es así, los insumos no llegan, no hay dotación de ningún tipo y no hay manera de explicarle a un paciente enfermo que no tenemos con qué atenderlo”.

Una enfermera que prefirió no identificarse aseguró que la mayoría de los pacientes no poseen recursos para adquirir las medicinas en farmacias externas, y la situación se agrava porque muchos de esos medicamentos tampoco se consiguen.

“Los pacientes reaccionan muy mal cuando se les dice que aquí no hay nada, es duro tener un familiar enfermo y no tener recursos para ayudarlo. Lo peor de todo es que mucha gente tiene miedo de quejarse”, aseguró.

Sin nada

López expresó que la grave situación del centro hospitalario no se limita a los insumos médicos.

El Angulo Rivas no cuenta con servicio de rayos X, aparatos para realizar electrocardiogramas ni ambulancias.

“Estamos cumpliendo 30 años de miseria, aquí no hay nada que celebrar; el hospital está de aniversario y lo que sobra es tristeza y escasez”.

La doctora explicó que los pacientes deben trasladarse en taxi o carros particulares a otros centros asistenciales para que puedan atender sus necesidades.

“Muchos de ellos, en situación de salud delicada, se mueven por su cuenta. Son pacientes que necesitan oxígeno, atención primaria de calidad, y ponen en riesgo su salud porque no tienen otra opción”.

La doctora señaló que los pacientes tampoco cuentan con el servicio interno de laboratorio. “No hay reactivos de ningún tipo, los exámenes en laboratorios privados son sumamente costosos, no es justo tener que decirle a una persona que apenas tiene para comer que vaya a gastar mucho más de un sueldo mínimo en tan sólo una prueba médica”.

Falta de equipos

Otras de las carencias que resaltaron son los equipos y mobiliarios médicos. Cuentan con sólo dos camillas y una cama clínica para la recuperación de los usuarios.

El equipo reporteril del diario El Tiempo intentó obtener una respuesta del director del recinto, pero los esfuerzos fueron infructuosos.