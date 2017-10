Pacientes con paludismo en Anaco están sin fármacos

María Alejandra Aguilera

Anaco.- Desde hace tres semanas no dan tratamientos para paludismo en el hospital Angulo Rivas de Anaco, según denunciaron varios pacientes que aseguraron que, casi a diario, van al recinto de salud y sólo les dicen: no hay medicinas.

Señalaron que hace aproximadamente una semana llegó un lote de fármacos que alcanzó sólo para 50 enfermos.

Aunque en la jurisdicción no hay una cifra oficial de las personas que padecen esta patología, se conoció que sobrepasa las 800.

Sólo los hospitales públicos suministran los medicamentos para tratar esta enfermedad (son importados). La entrega es gratuita y ninguna farmacia privada está autorizada para venderlos.

Miriam Mendoza, cuya hija tiene siete meses de embarazo y sufre de malaria, manifestó que se ha visto obligada a ir todos los días al hospital “para ver si corro con la suerte de que me den el tratamiento, porque quiero la mejoría para mi hija y mi nieta”.

“Mi hija ya no puede caminar hasta aquí. La falta de tratamiento la ha debilitado mucho, apenas puede levantarse de la cama y comer”, dijo.

Una situación similar padece Rosaura Cermeño, una joven de 25 años que trabajó como cocinera en las minas de El Callao y se contagió de paludismo, a mediados de agosto.

“Tengo miedo de morir porque me dio hepatitis, cuando era niña. Dicen que el paludismo afecta el hígado. No me quiero morir y dejar a mis tres niñas huérfanas”.

Voz oficial

La epidemióloga del hospital Rivas Angulo, Nevia Pinto, dijo que desde hace tres semanas no reciben el tratamiento

Comentó que hace siete días llegó un lote de cloroquina (medicamento principal contra el paludismo); pero se agotó dos días después.

La especialista mencionó que “están aliviando” a los pacientes con tratamientos de “cuarta línea”.

La medicación consiste en el suministro de desparasitante, ácido fólico y Bactrón para contrarrestar los parásitos que se transmiten a través del mosquito.

“Sabemos que no es la solución, pero ayuda a los pacientes a mejorar con mayor rapidez cuando se les pueda suministrar las medicinas correctas”, dijo.

Peligro

Extraoficialmente se conoció que dos personas han muerto por paludismo en el municipio Anaco. Los pacientes hicieron un llamado a las autoridades de la salud en la entidad para que les suministren el medicamento “con rapidez”. Además piden fumigación en los sectores más vulnerables a la enfermedad.