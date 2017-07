Se agotaron medicamentos para paludismo en Anaco

Zobeida Salazar

Anaco.- Pacientes con malaria que acudieron ayer al hospital Jesús Angulo Rivas del municipio Anaco están preocupados y temen por sus vidas porque se agotaron los medicamentos para tratar esta enfermedad.

Un aviso pegado en la puerta del Departamento de Epidemiología de este nosocomio indica que ”no hay tratamiento para malaria”.

Vale destacar que sólo en los hospitales públicos suministran estos fármacos (que son importados) y de forma gratuita. Ninguna farmacia privada está autorizada para venderlos.

Mireya Rodríguez, una joven de 19 años que acudió este martes al centro de salud, dijo que se contagió de malaria en las minas del estado Bolívar.

“Yo trabajaba lavando el material en las cestas para buscar el oro y me picaron los mosquitos porque hay demasiados”, explicó.

Contó que empezó a darle fiebre, escalofríos y vómitos. Se realizó los estudios de laboratorio y resultó positiva en paludismo tipo vivax.

La muchacha señaló que fue al hospital “y me dijeron que no hay, tengo miedo porque puedo morir sin el tratamiento”.

Manifestó que se iba a movilizar hasta el hospital Domingo Guzmán Lander, ubicado en el sector Las Garzas de Barcelona, con la intención de hallar los fármacos Cloroquina o Primaquina, indispensables para atacar esta patología. Agregó que el tratamiento es por 14 días continuos.

José García, de 49 años, mencionó que también estuvo en El Callao trabajando en las minas. “Me fui porque aquí no consigo trabajo. Me infecté de malaria desde febrero. Hoy vine a buscar el medicamento Artesum, y ya se acabó. “Tendré que esperar que lo traigan nuevamente. Rezaré para que no me ocurra nada, porque la sangre y el hígado se contaminan”, expresó.

Traslados

Ayer, José Vargas, un paciente de 55 años, llegó en estado crítico a la emergencia del Jesús Angulo Rivas y fue remitido al Luis Razetti de Barcelona, porque no había insumos para su tratamiento.

Sus familiares dijeron que es mecánico de aeronáutica y hace un mes llevó a un médico a una comunidad indígena y regresó enfermo.

“Lo van a trasladar porque tiene hipotermia, la hemoglobina baja y aquí no hay terapia intensiva. Está delicado”.

Se consultó a la epidemióloga del hospital anaquense, Nevia Pinto, y explicó que al recinto llegan pocos fármacos para esta patología y la demanda de pacientes es muy alta.

Señaló que a diario reciben hasta 60 casos que en su mayoría son casos procedentes de las minas del estado Bolívar, Santa Elena de Uairén, Delta Amacuro y adyacencias.

Mencionó que desde el pasado lunes están sin tratamiento, luego de entregar medicinas a 22 afectados que acudieron al departamento.

“Tenemos pocas y se les está dando prioridad a los niños y embarazadas”, indicó.

La profesional de la salud agregó que en los casos de mayor riesgo, están entregando el tratamiento incompleto para que se traten por pocos días, “porque no tenemos suficientes medicamentos. Tenemos que esperar que nos envíen más”.

No obstante, destacó que cuentan con Quininia en ampolla, pero ese fármaco no lo pueden suministrar en el hospital, porque no disponen del personal y equipo adecuado, para hacerles los monitoreos cardiacos a los pacientes.

Pinto recordó que en años anteriores recibían a personas infectadas que sobre todo venían del estado Bolívar.

Actualmente llegan contagiados de Anzoátegui, Monagas, Sucre, Guárico, por lo que no descartó que se trate de una pandemia.

Acotó que constantemente recomiendan a los pacientes que no regresen a las minas a trabajar, pero hacen caso omiso.

Mencionó que muchos de los infectados que han sido tratados recaen “y a veces con complicaciones más graves”.

“No les gusta trabajar en el área doméstica ni sembrar, prefieren irse a las minas, sin importar que ponen en riesgo su salud”.

Detalles

La doctora Nevia Pinto dijo que para tratar el paludismo usan los siguientes medicamentos: Cloroquina, Primoquina, Artemether, Lamefantrina, Mefloquina y otros con componentes similares. “Pero sólo contamos con la Quinina”. Mencionó que hay varios tipos de paludismo: vivax, falciparums, malariae, ovale, mixto (vivaxy falciparium). En Anaco, los más comunes son vivax y falciparums.