Usuarios reportan fallas en internet y telefonía

Argel Fernández

El Tigre.- En silencio. Así están los tonos de los teléfonos de algunos de los usuarios de ese servicio en la zona sur de Anzoátegui.



Las fallas también se extienden hasta el sistema de internet, el cual, según los suscriptores, permanece como cortado o muy lento.



Tal es el caso del servicio en la vivienda de Anabel Barrios, ubicada en la calle 24 Norte, donde desde hace un mes perdió todo tipo de comunicación por el teléfono y el internet. “El aparato no tiene tono, ya lo he reportado al número 151 y no han venido a verificar.



Barrios refirió que requiere de ese servicio y del internet porque los utiliza para asuntos concernientes a su trabajo.



El ama de casa tigrense, Mireya de Salazar, dijo que desde el viernes, tras la lluvia, quedaron incomunicados por medio de llamadas y el acceso a páginas Web o correos. “El teléfono está muerto”. Sin embargo, en horas de la tarde de ayer fue atendido su caso y resuelto por los técnicos de la empresa telefónica.



La usuaria de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), Juana de Méndez, aseveró que en su residencia del sector Paraíso I de El Tigre, la avería en las comunicaciones data de hace unos tres meses.





Pese a la imposibilidad de usar el aparato, expresó que no falla en los pagos de la factura para no perder la línea o evitar un corte.



El residente de Casco Viejo, José González, dijo que trabaja con medios de comunicación y a diario necesita del servicio de telefonía e Internet, pero con ambos sistema ha confrontado inconvenientes desde hace un mes.



“Ayer vinieron unos técnicos de la Cantv, estuvieron revisando y resolvieron el caso”, acotó.



Del sector Oficina Uno, Marian Maita relató que no tiene problemas con su teléfono, pero el Internet está demasiado lento . “Desde ayer (el lunes) la señal va y viene. No entiendo lo que ocurre con eso”.



La encargada de un centro de comunicaciones en la zona comercial de El Tigre, Dayana Romero, expresó que el servicio de internet se torna lento y eso afecta los servicios a los clientes “Lo que más se pone pesado es el acceso a las páginas, más no la parte de las redes sociales (facebook)”.



Incluso, algunos voceros de organismos públicos como la Defensoría del Pueblo, refirieron que el fin de semana hubo demora en las conexiones en la computadora.