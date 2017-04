Tres muertos dejó vuelco de autobús en la vía a Oritupano

Sol Vargas

El Tigre.- Tres muertos y cuatro heridos fue el resultado de un aparatoso vuelco registrado en la carretera que comunica a la población de Oritupano con el estado Monagas, a la altura del caserío Mis Aídas, en el municipio Freites.

Aunque el siniestro se registró el pasado sábado, a eso de las 11:45 pm, los lesionados y los fallecidos fueron rescatados ayer a las 7:00 am, debido a que no había equipos técnicos para extraer los cuerpos que quedaron aprisionados en la carrocería. Los heridos ingresaron en el hospital Industrial de San Tomé.

José Antonio Mogollón Reinosa, de 34 años; Harold David Cabrera Rondón (46) y Yorgelis Aleuxenei Istúriz (19) perecieron a causa de múltiples fracturas y traumatismos de cráneo y abdomen.

Los heridos fueron identificados como Carlos, Yéssica, “el tata” y otra joven, cuyo nombre se desconoce.

Las siete personas salieron de El Tigre para asistir a una fiesta de cumpleaños en la comunidad rural Oritupano. Al parecer, en el trayecto un vehículo los encandiló con las luces altas cuando pasaban por una pronunciada curva y Harold Cabrera perdió el control del bus Encava, blanco, placas 21A02AW. Luego se volcaron y cayeron en una cuneta.

Mogollón, Cabrera e Istúriz salieron expelidos por el vidrio delantero y quedaron debajo del colectivo, que pertenece a una empresa de servicios que trabaja para Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Los dos hombres murieron en el acto, mientras que la mujer, quien quedó aplastada por la unidad, expiró ocho horas después, cuando llegaron los bomberos.

Faltó ayuda

Rufino Núñez señaló que su cuñado José Mogollón fue a su casa el sábado a las 8:30 pm para invitarlo a la celebración, pero estaba cansado y se negó a acompañarlos. Dijo que se percató de que la mayoría de los pasajeros estaban tomados.

Se enteró de la tragedia a las 2:00 am. Acudió al sitio para ayudar y gestionar el traslado de los cuerpos a la morgue del hospital general de El Tigre.

“Cuando llegué al lugar Yorgelis estaba adolorida. Lloraba y suplicaba que la ayudaran y no la dejaran morir, pero no podíamos moverla porque el cuerpo de Harold obstaculizaba el rescate y no sabíamos en qué condiciones estaba. De repente tuvo dificultades para respirar y pereció. Creo que no hubo una acción rápida”, señaló Núñez.

Peritos de Tránsito Terrestre de El Tigre abrieron las averiguaciones para determinar las causas del siniestro. Los funcionarios no descartan la imprudencia del chofer Harold Cabrera, quien presuntamente ingería licor y se desplazaba a exceso de velocidad.