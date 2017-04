Choferes de Anaco levantaron el paro de transporte

11:08 AM Conductores de las líneas urbanas de la ciudad gasífera reactivaron ayer el servicio que fue suspendido el miércoles en la tarde

Zobeida Salazar

Anaco.- Los choferes de las líneas de transporte urbano de Anaco levantaron ayer el paro que iniciaron este jueves en horas de la tarde, a fin de presionar para el aumento de los pasajes.

También empezaron a cobrar la nueva tarifa de Bs 100 en los autobuses, que fue sugerida por el poder popular y autoridades municipales. En los carritos por puesto ya están pidiendo Bs 200 y en las busetas Bs 180.

Los conductores paralizaron el servicio de transporte este miércoles a las 2:00 pm, porque no se llegó a un acuerdo definitivo en cuanto al nuevo aumento de las tarifas. Ellos solicitaron ajustar el pasaje en bus de Bs 80 a Bs 150, mientras que los usuarios y consejos comunales pedían Bs 100.

El presidente de la cooperativa Anaco (línea de buses), Armando Dávila, indicó que en horas de la noche del mismo día los directivos de todas las líneas se reunieron y decidieron dar un compás de espera para elevar el pasaje a Bs 150 en los buses.

Pero advirtieron que sólo será hasta este domingo, porque el próximo lunes 10 comenzarán a cobrar Bs 150, “ya que es la misma tarifa que fue aprobada por acuerdos internos en El Tigre, Guanipa, Barcelona, Puerto La Cruz, Maturín y otras ciudades”.

Dijeron que no van a esperar el plazo de diez días que anunció el ministro de Transporte, Ramón Molina, para dar a conocer las nuevas tarifas a nivel nacional, “ya que ese anuncio tiene un retraso de tres meses y no aguantamos la inflación, altos precios de la comida, repuestos, cauchos. En la proveeduría socialista no llegan cauchos desde octubre”.

El presidente la línea de carritos por puesto Primero de Mayo, Eliézer Alí, indicó que ellos decidieron cobrar de una vez Bs 200 en los carritos y Bs 180 en las vans. “Si el ministro decide un monto más alto lo subimos. Si es al contrario lo bajamos”.

Los vecinos pidieron el jueves que se cobrara Bs 160 en carritos y Bs 140 en busetas.

Sin embargo, el presidente del concejo municipal, Jean Carlos Evans, indicó que los ediles avalaron el aumento de Bs 100 en los buses y que el mismo debe regir hasta que el ministro anuncie las nuevas tarifas.

Sin acuerdo en Freites

En Cantaura se reunieron ayer los choferes urbanos, vecinos, consejos comunales, ediles y representantes del Ejecutivo municipal, pero no se llegó a ningún acuerdo con respecto al ajuste. El presidente del Instituto de Transporte de Freites, Erick Bruce, indicó que van a esperar los anuncios que realizará el ministro Molina.