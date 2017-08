Productores: se perdió la vía Aragua-Pariaguán

María Alejandra Aguilera

Anaco.- Ganaderos y agricultores de la zona centro de Anzoátegui reportaron que las recientes lluvias colapsaron la carretera que une a los poblados de Aragua de Barcelona y Pariaguán.

Leonel Márquez, presidente de la Coordinadora Agraria Ezequiel Zamora del municipio aragüeño, calificó de “pérdida” el estado de la mencionada vía. “Está plagada de maleza, huecos y desmoronamientos causados por las precipitaciones”.

Afirmó que “por ahí no pasan ni los camiones patroles. Los árboles taparon absolutamente todo”.

El presidente mencionó que las carreteras de Aragua, McGregor, Bruzual, Cajigal, Carvajal, Libertad, Freites (Urica, Mundo Nuevo y otras poblaciones), Simón Rodríguez, Guanipa, Independencia, Miranda, Santa Ana, Anaco y Monagas están igual de “abandonadas”.

En estas jurisdicciones se encuentran las rutas lecheras, de café, hortalizas, cereales, ganado y otros animales.

El representante expresó que el tramo conocido como el crucero de El Chaparro también está en situación crítica.

“Las bocas de visita de las alcantarillas se han hundido por las lluvias. Es algo sumamente peligroso”.

Quejas

Armando Barroyeta es un productor de maíz oriundo de Aragua de Barcelona. El campesino indicó que solía transportar insumos agrícolas para otros productores a diario, desde el municipio central hasta Pariaguán.

Actualmente ha reducido sus viajes a sólo una vez cada 30 días.

Expresó que ahora el traslado “es más costoso y más largo porque debo hacerlo desde afuera”.

“Tengo que salir de Aragua y viajar como si fuera hacia El Tigre y eso no es rentable. Prefiero que vengan a Aragua a comprarme”.

Barroyeta agregó que trabaja con pedidos exclusivos de clientes conocidos.

Orlando Corona, otro productor afectado, dijo que por falta de cauchos tiene uno de los camiones parado y sin esperanza de cambiarlos.

“Los fletes están cada vez más caros. Por falta de plata no he podido invertir en la reparación del camión. Y ahora, con todos los precios que suben a cada rato, menos podré hacerlo”.

Los productores expresaron que los nuevos constituyentistas deben “meterle la mano a la gente del campo y aplicar las leyes para proteger la producción campesina”.

“Sin una buena vialidad agrícola no habrá desarrollo para ningún campesino. Cuando los gobiernos entiendan que la gente no come dinero sino lo que se produce en el campo, las cosas empezarán a mejorar para nosotros”.

El Tiempo no pudo contactar a ninguna de las autoridades agrícolas locales o regionales.