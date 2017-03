Tramo carretero Aragua- Anaco se desmorona

María Alejandra Aguilera

Anaco.- Un tambor metálico avisa a los conductores que transitan por la carretera Aragua de Barcelona- Anaco sobre el desmoronamiento de uno de los tramos.

La vía es recorrida, en su mayoría, por ganaderos y productores locales que distribuyen alimentos por toda la zona centro del estado.

Freddy Álvarez es uno ellos. Vende queso y mantequilla llanera en el eje norte de la entidad.

Este productor que se traslada a diario de Aragua de Barcelona a Puerto La Cruz se quejó del mal estado en que se encuentra esa vía.

Indicó que la carretera se ha vuelto “un peligro” no sólo para los que no la conocen.

“Yo me conozco todos los huecos y sé donde frenar, lo malo es que me preocupa encontrarme con alguien que no la conozca y me de un golpe”.

El ganadero relató que ha reducido su horario de despacho para no viajar de noche.

“Ya no entrego los productos hasta tarde, me regreso antes de que caiga el sol, por los huecos y por lo peligrosas que se han puesto esas vías”.

Julio Martínez es otro de los productores afectados. Explicó que en cada tramo hay baches, huecos y pavimento desmoronado por el uso y los cambios climáticos.

Desastre

Describió la vía como un “camino desastroso” y responsabilizó a los gobernantes del municipio de esta situación.

“La carretera está mucho peor que en años anteriores, me preocupa que no sólo son huecos, ahora se está socavando por debajo”.