Crece rechazo ciudadano a proyecto de planta nuclear en Patagonia argentina

Buenos Aires.- El proyecto para construir en la paradisíaca Patagonia la quinta central nuclear de Argentina a partir de una multimillonaria inversión china podría paliar en parte la insuficiente oferta energética del país austral, pero despierta una creciente resistencia entre los ciudadanos.



Ballenas, lobos marinos, aves, mar azul profundo. Una postal de ensueño de la costa atlántica de la sureña provincia argentina de Río Negro que en unos años podría mutar con la imagen de los vapores emanados por las chimeneas de refrigeración de una central atómica.



La idea preocupa a miles de habitantes de la Patagonia desde mayo pasado, cuando el presidente argentino, Mauricio Macri, en viaje oficial a China, acordó la construcción de dos nuevas centrales nucleares en Argentina, una de ellas en Río Negro.



"No queremos la planta nuclear en la Patagonia ni en ningún lugar. En el mundo está en declive esta tecnología. Es una actividad que enferma al medio", dijo a Efe Amanda López, de la Asamblea No Nuclear integrada por vecinos de la ciudad de Viedma (1.000 kilómetros al sur de Buenos Aires).



Aunque desde junio los vecinos vienen organizando reuniones en la Catedral de Viedma y movilizaciones de protesta, entraron en alerta días atrás cuando una comitiva china llegó a la ciudad para visitar lugares costeros de la región, lo que temen sea el posible emplazamiento del proyecto.



Según ha informado oficialmente el Gobierno de Río Negro, el sitio aún no ha sido definido, pero se prevé que la central, que será construida por la empresa estatal china CNNC, comience a levantarse en los primeros meses de 2020.



La obra demandará una inversión de 8.000 millones de dólares y empleará a 4.000 personas durante los cinco años que tardaría su ejecución. Ya operativa, la central daría trabajo a 800 personas.