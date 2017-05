Todo lo que debes saber sobre el ciberataque que afectó a 74 países

Redacción / EFE / BBC / RT

Puerto La Cruz.- La campaña masiva de ransomware, un ataque en el que los perpetradores piden dinero a cambio de liberar el acceso, cerró los sistemas informáticos en instituciones de Reino Unido, EE.UU., China, Rusia, España, Italia, Vietnam y Taiwán, entre otros.



El sitio de seguridad cibernética Securelist registró unos 45.000 ataques de ransomware en 74 países, la mayoría en contra de sitios de Rusia.



¿Qué piden?

Una de las pantallas bloqueadas este viernes mostraba la amenaza de que un pago a cambio de liberar el sistema debía ser completado antes del 15 de mayo o de lo contrario los archivos serían eliminados cuatro días después.



El monto era de US$300 y debía ser pagado mediante la moneda electrónica bitcoin.



"¡Ups, tus archivos han sido encriptados!", decía el ransomware, el cual es conocido como WannaCryptor o WCry, aunque también es conocido como "WannaCry", en inglés "quieres llorar".



"No pierdas el tiempo, nadie puede recuperar tus archivos sin nuestro servicio de desencriptación", decía el mensaje que supuestamente garantiza la devolución de la información a cambio del pago.



Hasta ahora se desconoce quién puede estar detrás de los ataques y si fueron ejecutados de forma coordinada.



Sin embargo, varios expertos que dan seguimiento a la situación apuntan a las vulnerabilidades dadas a conocer por un grupo conocido como The Shadow Brokers, que recientemente afirmó haber robado herramientas de hackeo a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés) de EE.UU.



Los afectados

Las autoridades en Reino Unido declararon que tenían un "incidente importante" después de que los servicios médicos en Inglaterra y Escocia se vieron afectados.



El personal no puede acceder a los datos de los pacientes, pero hasta ahora no hay evidencia de que su información personal se haya visto comprometida, según el NHS.



Entre las empresas españolas afectadas está el gigante de las telecomunicaciones Telefónica, que confirmó que estaba lidiando con un "incidente de seguridad cibernética", pero aseguró que sus clientes no se veían afectados.



Las compañías energéticas Iberdola y Gas Natural también registraron problemas en sus sistemas.



En Italia, las computadoras de un laboratorio universitario quedaron bloqueadas por el mismo programa, como mostró un usuario en Twitter.



¿Qué se puede hacer?

Se trata de un virus troyano querecibe la víctima a través de un correo electrónico que le pide abrir un archivo adjunto con un título similar a "documento de pago" o "recibo".



Una vez abierto, a través del programa Word o en archivo comprimido, los comandos (macros) se ejecutan de forma automática y "toman" el control del ordenador.



Lo siguiente que ve la víctima es una pantalla con instrucciones de pago en bitcoins como los que se vieron este viernes alrededor de mundo.



La recomendación de los expertos para los usuarios comunes es no abrir archivos adjuntos de procedencia desconocida.