Exiliados y ONGs piden a la ONU un embargo de armas contra Venezuela

EFE

Naciones Unidas.- Un grupo de exiliados venezolanos y de organizaciones no gubernamentales solicitaron hoy ante Naciones Unidas que se imponga un embargo de armas al país en respuesta a la represión gubernamental.



La petición está recogida en una carta remitida al Consejo de Seguridad de la ONU, que va a acompañada de otra misiva dirigida al secretario general de la organización, António Guterres.



Entre los impulsores figura el general retirado y opositor venezolano Antonio Rivero, que hoy acudió a la sede de Naciones Unidas para dar a conocer la iniciativa.



Rivero consideró necesario "restringir la comercialización y venta de armas" a las autoridades venezolanas, dado el uso de "armamento y explosivos" en la "represión brutal" de las protestas en el país.



"La idea es buscar un embargo atendiendo también a la responsabilidad de protección que tiene el Gobierno de Venezuela para sus ciudadanos y que no está cumpliendo", dijo.



La carta al Consejo de Seguridad denuncia que los manifestantes están siendo reprimidos con distintos tipos de armamento y que esas prácticas han dejado "un balance mortal de más de 73 personas" y "más de 2.000 heridos".



Además de medidas contra la compra de armas por parte del Gobierno, la misiva pide al Consejo de Seguridad que celebre una reunión con representantes de la sociedad civil venezolana y de la diáspora para abordar las "violaciones de los derechos humanos en el país" y que adopte una resolución reconociendo la crisis en el país como "un riesgo para la seguridad y la paz internacionales".



También pide al máximo órgano de decisión de la ONU que lleve al Ejecutivo venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) "para que responda por las violaciones de los derechos humanos".



La misiva está firmada por las ONG Venezolanos sin Fronteras, Venamerica y Centro Cívico Venezolano.



La presidencia del Consejo de Seguridad, que este mes ocupa Bolivia, no había recibido a esta hora la carta, según dijo a Efe un portavoz.



Rivero dijo que la intención de los grupos que han hecho la solicitud es trabajar con miembros del Consejo de Seguridad para que se escuche su llamamiento, comenzando por Estados Unidos.