FARC niegan que pidieran para zonas de reunión algo diferente a lo acordado

EFE

Bogotá.- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) negaron hoy que hayan pedido para algunas de las 26 zonas en que se encuentran reunidos nada que sea ajeno a lo que acordaron para su acondicionamiento, tal y como denunció el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.



"El problema es la prepotencia del Gobierno, hicieron unos contratos que eran distribuciones sin tener en cuenta que esto no es una cuestión unilateral, sino bilateral", dijo en una rueda de prensa Luis Alberto Albán, alias "Marcos Calarcá", uno de los líderes de las FARC.



En este sentido, insistió en que en caso de ser unilateral, eso afectaría a las FARC porque los guerrilleros "van a vivir en esos lugares".



Jaramillo denunció hoy en una rueda de prensa que parte de los retrasos en la adecuación de las 26 zonas donde están reunidos los guerrilleros de las FARC para dejar las armas se deben a que varios "comandantes no han permitido que se avance" con "exigencias que no corresponden con lo que se acordó".



Según el funcionario, en algunos casos los jefes de las FARC han solicitado gimnasios o construcciones robustas que no se corresponden con campamentos temporales para alojar a los cerca de 7.000 guerrilleros que se encuentran ya en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN).



Por su parte, el gerente de las ZVTN, Carlos Córdoba, dijo que en una zona rural de Tumaco, en el departamento de Nariño (suroeste), las FARC solicitaron la construcción de dos polideportivos, un estudio audiovisual, doce oficinas para comandantes, habitaciones en ladrillo con aire acondicionado, entre otros elementos, lo que consideró que "se salía de toda proporción".



Sin embargo, Julián Gallo, alias "Carlos Antonio Lozada", otro de los líderes de las FARC, dijo que no deseaban "polémica con el Gobierno", pero han encontrado que una vez firmado el acuerdo de paz "la implementación de los acuerdos se ha venido encontrando con dificultades".



Esos problemas considera que no sólo se limitan al "caso de la infraestructura y la logística en las ZVTN" sino que van más allá y tiene que ver con lentitud en la aplicación de la Ley de Amnistía para aquellos guerrilleros que no hayan cometido crímenes graves, como los de lesa humanidad y abusos sexuales, entre otros.



"Los problemas también tienen que ver con el desarrollo legislativo y la lentitud en la aplicación de la ley de indulto y amnistía, mostrando la incapacidad del Gobierno y del Estado para implementar los acuerdos", agregó Lozada.



Pese a estas demoras, Lozada destacó la buena voluntad de los miembros de las FARC al cumplir con la fecha de desplazamiento a las ZVTN, fijada para el 31 de enero, cuando, según dijo, las 26 zonas no tenían las condiciones pactadas en los acuerdos para estas movilizaciones.



"Se sabía que en las ZVTN no existían las condiciones acordadas para llegar, pero aún así las FARC demostró una voluntad irrevocable de cumplir los compromisos y se trasladó a las zonas desde el 31 de enero hasta el 20 de febrero, pese a las dificultades", agregó.



Estas dificultades, según los líderes de la guerrilla, se debieron a que el Gobierno "ha improvisado sobre la marcha" durante todo el proceso de implementación.



"Se hizo una planificación poco realista del proceso de implementación de las zonas, y eso se debe a que los funcionarios que la diseñaron no conocen la geografía del país", sentenció.



Según Lozada, "el cumplimiento del Gobierno (...) no llega al 13 %, por lo que no se está hablando de un 80% del cumplimiento por parte de ellos, sino todo lo contrario, un 87% de incumplimiento", concluyó.



Más contundente fue el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", que se mostró desconcertado por las palabras de Jaramillo que consideró "cínicas".



"Me desconcierta el cinismo que expresó en rueda de prensa Sergio Jaramillo. Acá sobran culpas y hace falta compromiso", aseguró en su cuenta de Twitter.



Asimismo, consideró "vergonzoso" que Córdoba "se valga de mentiras para continuar con la propaganda de guerra y odio en contra de las FARC".