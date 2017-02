Gobierno mexicano lamenta decisión de Cuba de no autorizar viaje de Calderón

EFE

México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México lamentó hoy la decisión del Gobierno de Cuba de no autorizar el viaje del expresidente mexicano Felipe Calderón a la isla, donde asistiría a un homenaje al disidente Oswaldo Payá (1952-2012).



"La #SRE lamenta la decisión del Gobierno de #Cuba de no autorizar la visita a La Habana del expresidente @FelipeCalderon", señaló la Cancillería a través de su cuenta en Twitter.



El exmandatario mexicano (2006-2012) denunció este martes en esa misma red social que las autoridades migratorias cubanas le prohibieron su ingreso a la isla, por lo que no pudo tomar el vuelo de Aeroméxico que lo llevaría a La Habana.



"Anhelo y me comprometo a luchar para que un día todos los latinoamericanos podamos vivir en libertad, justicia y democracia", escribió Calderón, el primer expresidente mexicano al que Cuba le niega el ingreso.



La exministra chilena de Educación Mariana Aylwin también denunció que Cuba le prohibió la entrada al país, donde mañana recibiría un premio concedido de forma póstuma a su padre, el expresidente Patricio Aylwin, por la fundación que dirige Rosa María Payá, hija del disidente.



Calderón retuiteó la denuncia que Aylwin publicó en Twitter y pidió al Gobierno cubano que "rectifique este absurdo" y permita "recordar" a Oswaldo Payá.



La senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, tildó hoy de lamentable y reprobable la decisión del Gobierno de Cuba y pidió respeto a los derechos humanos.



La legisladora del conservador Partido Acción Nacional (PAN), el mismo de Calderón, indicó que el próximo jueves se presentará un punto de acuerdo en la Cámara alta para que la Cancillería emita una nota diplomática por una decisión de Cuba que atenta contra el derecho humano al libre tránsito.