Las FARC aseguran que están comprometidas con la dejación de armas

EFE

Bogotá.- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aseguraron hoy que mañana iniciarán el registro del 30 % de las armas que deben dejar en manos de la ONU como parte de su compromiso con el acuerdo de paz firmado con el Gobierno, aunque no se ciñan estrictamente al calendario fijado.



"Anunciamos que el próximo miércoles, 1 de marzo, realizaremos (...) según el protocolo acordado el registro de las armas en todos los campamentos y reajustaremos el plan de destrucción de armas inestables o explosivos", explicaron en un comunicado que fue leído por el jefe del equipo negociador en los diálogos de paz, Luciano Marín, alias "Iván Márquez".



Asimismo, aseveraron que los miembros de las FARC que participan en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del alto el fuego, en el que también hay integrantes de la fuerza pública y de la misión de la ONU, sí comenzarán a entregar sus armas a partir de mañana.



Según los nuevos planes que fueron trazados este mes, el 1 de marzo las FARC deben comenzar a entregar el 30 % de su armamento, el 1 de mayo otro 30 % y el 40 % restante el 1 de junio, día en que debe concluir el periodo de 180 días para la dejación de armas y desmovilización de las FARC.



El calendario fue retocado por las partes debido al retraso de los guerrilleros de las FARC en su llegada a las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), en las que deben desarmarse y desmovilizarse, ya que sus campamentos no fueron adecuados a tiempo.



"Lo que vamos a hacer por ahora es el registro de las armas en los campamentos, le agregamos (lo referido a) la destrucción de material de guerra inestable y estamos demostrando con nuestra decisión una inmensa voluntad de contribuir al avance de este proceso", aseguró "Márquez".



En este sentido, añadió que lo que sucederá mañana "es el inicio de un gesto como es el de la dejación del primer numero importante de armas", las de los más de 320 miembros de las FARC en el MMV.



"Márquez" hizo hincapié en que esa entrega "es un asunto que atañe exclusivamente a las FARC y la ONU".



Por su parte, Félix Antonio Muñoz, alias "Pastor Alape", miembro del Secretariado (mando) de las FARC, reiteró que no están entregando las armas, sino que es "un proceso de dejación" y quiso resaltar que, más allá de las fechas, ya empezaron el proceso de desarme y que es "irreversible".



"No nos pongamos a enredarnos con fechas que confunden y generan diversas situaciones en que pueden desarrollarse políticas en contra del proceso", afirmó.



"Alape" agregó que las FARC están despojándose de "la principal arma en la guerra de guerrillas, la artillería guerrillera, que son los explosivos".



Alias "Iván Márquez" pidió que en paralelo a la dejación de armas se garantice "de manera diáfana y tangible la seguridad jurídica de los guerrilleros".



Por ello, pidió que se indulte a aquellos miembros de las FARC que pueden ser beneficiarios de las Ley de Amnistía y que, según lo acordado entre Gobierno y FARC deben acudir también a las ZVTN.



Además, reclamó que también se garantice la seguridad física de los guerrilleros "luego del exterminio triste de diferentes alternativas opositoras", en aparente referencia a lo sucedido en los años 80 y 90 con el partido de izquierdas Unión Patriótica, víctima del asesinato de al menos 4.000 de sus militantes.