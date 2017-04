AP

BEIRUT.- Medios estatales sirios acusaron este jueves a Israel de atacar con misiles una instalación militar cerca del aeropuerto internacional de Damasco. Las explosiones remecieron la capital del país antes del amanecer. El ministro israelí de Inteligencia, Yisrael Katz, evitó comentar de forma directa el incidente pero dijo que cualquier ataque similar estaría en línea con la política establecida de impedir las entregas de armas de Irán y Siria al grupo armado libanés Jezbolá. “Coincide absolutamente con nuestra política declarada, una política que también aplicamos”, dijo Katz a la Radio del Ejército israelí. Se cree que Israel ha lanzado varios ataques aéreos contra armamento avanzado en Siria, como sistemas antiaéreos de fabricación rusa y misiles de fabricación iraní, así como contra posiciones de Jezbolá. El gobierno no suele hacer comentarios sobre esas operaciones. El Diario de un Mortero, una página de Facebook con muchos seguidores y gestionada por activistas en Damasco, dijo que se habían producido varias explosiones a las 3:42 de la madrugada que se oyeron y sintieron en toda la ciudad. La agencia estatal de noticias SANA dijo que Israel había lanzado varios misiles contra una instalación militar desde el territorio ocupado en los Altos del Golán, al sur de la capital. El lugar atacado se encuentra al suroeste del aeródromo, empleado para vuelos civiles y militares. Los ataques provocaron varias explosiones y daños materiales, pero no bajas, según SANA. No estaba claro cómo se había identificado a Israel como responsable de la operación. Las explosiones se sintieron al menos a 15 kilómetros (9 millas) de distancia. “Los edificios temblaron por la fuerza de la explosión”, dijo un activista de medios que utiliza el nombre de Salam al-Ghoutawi, del Ghouta Media Center, en los suburbios controlados por la oposición al nordeste de la ciudad. El activista dijo haber oído los motores de los aviones en la distancia en el momento de las detonaciones. Un video publicado por el Ghouta Media Center mostraba una serie de explosiones que iluminaban el horizonte en el cielo nocturno, con restos volando por la fuerza de las detonaciones. Las llamaradas iluminaron la gran humareda que se había formado en la zona. El medio Al-Manar de Jezbolá informó de una explosión en los depósitos de combustible y un almacén cerca del aeropuerto, que se encuentra 25 kilómetros (16 millas) al este del centro de la ciudad. El grupo especuló con que pudiera deberse a un ataque israelí. Jezbolá es un firme aliado del gobierno sirio y ha enviado miles de combatientes a pelear junto a las fuerzas del gobierno en la guerra civil, iniciada hace seis años. La guerra enfrenta al gobierno del presidente, Bashar Assad, y sus aliados contra fuerzas de oposición locales y extranjeras. El conflicto se ha cobrado más de 400.000 vidas. Tras las explosiones cerca del aeropuerto se registró un incendio en la zona, según el Diario de un Mortero. El sitio Damasco Ahora, afín al gobierno, dijo que la detonación había ocurrido cerca del Séptimo Puente de la ciudad, que lleva a la carretera del aeropuerto. El suceso tuvo lugar al día siguiente de que Francia dijera que el análisis químico de las muestras tomadas en un mortal ataque con gas sarín en Siria este mes “lleva la firma” del gobierno de Assad y demuestra que es el responsable. Francia llegó a esa conclusión tras comparar las muestras tomadas de un ataque de gas sarín en 2013 en Siria que coincidían con las nuevas, explicó el ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault. Los hallazgos se recogieron en un reporte de seis páginas publicado el miércoles. Rusia, cercana aliada de Assad, criticó el reporte y afirmó que las muestras y el hecho de que se empleara ese agente nervioso no bastan para demostrar quién fue el responsable del ataque.