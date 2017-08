Santos: Constituyente es culminación de la destrucción democrática venezolana

10:46 AM El presidente de Colombia afirmó que su gobierno no reconocerá los resultados de las elecciones realizadas el pasado 30 de julio

EFE

Bogotá, Colombia.- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo hoy que la Asamblea Constituyente es la "culminación de la destrucción" de la democracia en Venezuela, y ratificó que su Gobierno no la reconocerá por tener un origen "espurio" e "ilegal".



"En los últimos tiempos lo que hemos visto es un deterioro, una destrucción de la democracia en Venezuela", dijo Santos en una conferencia de prensa con motivo del inicio de su último año de gestión.



A su juicio, la democracia venezolana "la han venido destruyendo poco a poco".



"Esta Asamblea Constituyente es en cierta forma la culminación de esa destrucción de la democracia en Venezuela", agregó el jefe de Estado, sobre el mecanismo convocado por la Administración del presidente Nicolás Maduro para redactar una nueva Carta Magna.



Admitió que por eso su Gobierno ha venido "endureciendo" su posición frente a Venezuela, país con el que Colombia comparte 2.219 kilómetros de frontera común.



"Lo dije claramente y creo que la comunidad internacional también o la mayoría de la comunidad internacional que esa Constituyente tenía un origen espurio, ilegal, y por consiguiente no podemos reconocer esa Constituyente como una institución válida", insistió Santos.



Y advirtió que las decisiones de esa instancia, cuyos integrantes fueron elegidos el pasado domingo en una polémica votación, "no pueden ser reconocidos y no van a ser reconocidos por el Gobierno de Colombia".



Santos, quien ha sido tachado por Maduro de "vasallo" del "imperio" estadounidense, se ha pronunciado en distintas ocasiones directamente y a través de su Gobierno sobre la situación venezolana e incluso manifestó en su discurso ante el Congreso el pasado 20 de julio, día de la Independencia, que "el bien de Venezuela es el bien de Colombia".