Fiscalía mexicana llevará el caso Odebrecht hasta las "últimas consecuencias"

EFE

México.- La Fiscalía General de México anunció hoy que llevará su investigación del caso Odebrecht hasta "las últimas consecuencias", a raíz de que una investigación periodística en Brasil implicara al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya en la trama corrupta.



"Este caso será llevado hasta sus últimas consecuencias y directamente contra el o los responsables", señaló la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) en un comunicado.



Un reportaje periodístico del diario O'Globo destapó este domingo que la constructora Odebrecht habría pagado hasta 10 millones de dólares a Lozoya en sobornos para que la firma brasileña ganara una licitación valorada en 115 millones de dólares para remodelar una refinería.



Sin hacer mención a esta información, la PGR emitió hoy mismo un comunicado donde reconoce el "interés periodístico" en torno al "presunto caso de corrupción" Odebrecht-Braskem, además de aportar datos de la investigación.



Indica que en la carpeta de investigación constan ya las declaraciones de diez servidores públicos y nueve exfuncionarios de Pemex "que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño".



"También se han tomado declaraciones a tres directivos de la empresa, incluido Marcelo Bahía Odebrecht, expresidente de la empresa que lleva su nombre", apunta la Fiscalía mexicana.



Explica además que representantes de las empresas brasileñas ofrecieron un acuerdo de reparación del daño, pero "no fue aceptado y bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los ex funcionarios y/o funcionarios públicos involucrados".



La PGR, añade el texto, sigue con la investigación y ha abierto "canales de asistencia jurídica internacional, especialmente con Venezuela, República Dominicana, Brasil y Chile, y de cooperación internacional para abrir las vías de comunicación correspondientes".



La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR, que lleva este caso, ha estado en "constante comunicación con las autoridades de Brasil" para recabar los datos que poseen respecto de la empresa Odebrecht.



No obstante, se critica en el comunicado que la Fiscalía brasileña "ha ido variando la fecha de entrega de la información correspondiente y no ha ofrecido una nueva fecha a México", argumentando que el caso sigue en el Tribunal Superior de Brasil.



"Esta semana en la reunión de fiscales latinoamericanos, que se realizará en Puebla (centro de México), esperábamos a la representación brasileña, pero hoy ha cancelado su asistencia", lamenta la PGR.



La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines de 2016 cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la constructora brasileña había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido el propio Brasil.



En México las mordidas a los funcionarios sumarían unos 10,5 millones de dólares, y Odebrecht logró al menos 39 millones de dólares de beneficios con los contratos que aseguró como consecuencia de sus sobornos.



Emilio Lozoya fue director general de la petrolera estatal Pemex desde finales de 2012 hasta enero de 2016.



En un comunicado, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió que Lozoya, designado al frente Pemex por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sea detenido por sus presuntos actos de corrupción.