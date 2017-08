Donald Trump dice que no descarta una "opción militar" para Venezuela

EFE

Washington.- El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó hoy que no descarta una "opción militar" en relación con la crisis que atraviesa Venezuela, país que, en su opinión, se encuentra sumido en un "lío muy peligroso".



"Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesario", dijo Trump en su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey), donde pasa sus vacaciones, tras reunirse con el secretario de Estado, Rex Tillerson; su asesor de seguridad nacional, H. R. McMaster; y su embajadora ante la ONU, Nikki Haley.



"No voy a descartar una opción militar (...). Una opción militar es algo que, ciertamente, podemos perseguir", subrayó el presidente estadounidense ante los periodistas.



"Tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que están muy lejos. Venezuela no está muy lejos. Y la gente está sufriendo y están muriendo", agregó el mandatario.



Preguntado por si sería una operación liderada por EEUU y si su Gobierno busca un cambio de régimen en Venezuela, Trump respondió: "No vamos a comentar sobre eso".



El presidente hizo ese comentario después de que el Departamento del Tesoro impusiera este miércoles una nueva ronda de sanciones económicas contra a ocho funcionarios venezolanos, entre ellos Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, por su papel en "la ilegítima" Asamblea Nacional Constituyente (ANC).



Las sanciones, que congelan los activos que estas personas puedan tener en EEUU y prohíben realizar transacciones financieras con ellos, se produjeron una semana después de que Washington incluyera en su "lista negra" internacional al presidente Nicolás Maduro.



Los ocho sancionados son miembros de la Asamblea Constituyente, instaurada hace una semana y con la que se busca reescribir la Carta Magna y redefinir el orden institucional en Venezuela.