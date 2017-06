Rusia enviará pronto primer cargamento de trigo a Venezuela

EFE

Moscú.- Rusia enviará en breve un primer cargamento de trigo a Venezuela en virtud del acuerdo alcanzado el pasado año por los presidentes de ambos países, anunció hoy el nuevo embajador venezolano en este país, Carlos Rafael Faría Tortosa.



"Estamos ya a punto de despachar el primer cargamento de las 60.000 toneladas de trigo. Pronto lo anunciarán los presidentes", dijo el diplomático durante una rueda de prensa en la legación del país latinoamericano en la capital rusa.



El embajador destacó que, dada la "coyuntura actual", el trigo se ha convertido en un artículo "estratégico" para el país, donde escasea ese cereal.



Faría Tortosa recordó que ese asunto fue abordado en su última conversación telefónica entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.



En octubre pasado Maduro aseguró que Putin le ofreció todo su apoyo "para vencer a las mafias panaderas y a las mafias del trigo" y acabar con el "sabotaje".



A su vez, el embajador agradeció el "gesto valiente" de Rusia a la hora de apoyar al Gobierno de Maduro en su pulso con la oposición venezolana desde el estallido de la crisis.



"No cualquier país puede opinar de esa manera tan independiente como lo hace Rusia, su presidente y las autoridades de este país", apuntó el embajador, quien dijo que Caracas quiere evitar a toda costa "una guerra civil fratricida como en Siria".



El diplomático, quien denunció los intentos de EEUU de aislar a Venezuela en el mundo cuestionando la legitimidad de Maduro, subrayó que Moscú y Caracas mantienen una relación entre iguales, basada en el respeto de las reglas de juego, la no intervención y la no injerencia en los asuntos internos.



"Rusia es un aliado de fiar", aseveró y recordó que Putin y el fallecido líder venezolano, Hugo Chávez, forjaron desde su primer encuentro en 2001 una "relación de amistad", que ha continuado con Maduro.



Desde el estallido de la crisis, Rusia ha calificado de "inadmisible" la injerencia externa en los asuntos de Venezuela, el principal aliado del Kremlin en América Latina y gran importador de su armamento.



Rusia ha acusado a Estados Unidos de ejercer presiones políticas sobre Venezuela, advirtiendo de que la desestabilización de ese país sería una amenaza tanto para la democracia venezolana como para toda Latinoamérica.



En febrero pasado el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, destacó que las relaciones entre su país y Venezuela están en alza, al recibir a su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez.