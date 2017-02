Diputada holandesa discrimina musulmanes y pide cerrar frontera europea

Los jóvenes musulmanes, especialmente "las grandes cantidades de hombres" que llegan a Europa, suponen "una amenaza real" por las diferencias "de cultura y religión", dijo Berckmoes, del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), al que pertenece el primer ministro holandés, Mark Rutte, en una entrevista a una emisora local.



En su opinión, "esta inmigración debe llegar a su fin. Tenemos que proteger bien nuestras fronteras".



Consideró que "la fe islámica es una fe de violencia" y aseguró que el profeta "Mahoma es un señor de la guerra, incluso en Arabia Saudí".



La llegada de jóvenes musulmanes es un intento de "mezclar culturas que no se pueden mezclar" y eso desembocará, alertó, en "la conversión de Europa en Eurabia".



Estas declaraciones han generado gran rechazo en el círculo del VVD y sus colegas de partido han intentado distanciarse de estos comentarios.



Uno de los líderes del VVD, Halbe Zijlstra, respondió inmediatamente a estas palabras y afirmó que "eso explica por qué (Berckmoes) no está en la lista" del partido para las próximas elecciones generales del 15 de marzo.



Berckmoes ha ocupado un asiento en el Parlamento holandés durante los últimos cuatro años.



Las declaraciones de esta diputada añaden más leña al fuego, después de una polémica carta publicada el pasado mes por Rutte en la que pedía a "aquellos que no aceptan los valores holandeses" a irse del país.