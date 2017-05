Cannes (Francia), 26 may (EFE).- La polémica sobre el burkini volvió hoy a Cannes después de que el empresario argelino Rachid Nekkaz denunciara que se ha visto obligado a anular su convocatoria de un baño público con ese bañador islámico y que varias personas de su entorno han sido detenidas.



Cannes fue la primera que prohibió esa prenda en julio del año pasado, una medida seguida en otros puntos del país, y Nekkaz señaló que su objetivo era celebrar la decisión que el Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa francesa, tomó hace justo nueve meses contra ese veto.



"La Prefectura me dijo esta mañana que (la manifestación) no estaba autorizada. Decidí anularla, pero mantener el baño, porque no hay ningún decreto que nos impida hacerlo", dijo a la prensa el fundador de la asociación "No toques a mi Constitución", muy combativa contra la ley que prohibió llevar el niqab en la calle.



Suspendida su convocatoria pública, prevista en pleno Festival de cine de Cannes y un día antes del inicio del Ramadán, su intención, añadió, era solamente bañarse en familia.