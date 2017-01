Policía belga avisa sobre la posible llegada a Europa del "iPhone pistola"

09:23 AM Todos los cuerpos de seguridad de Bélgica han sido avisados sobre la posible llegada a Europa de un dispositivo que aparenta ser un móvil inteligente pero que es un arma de fuego

EFE

Bruselas.- Todos los cuerpos de seguridad de Bélgica han sido avisados sobre la posible llegada a Europa del llamado "iPhone Gun" o "iPhone pistola", un dispositivo que aparenta ser un teléfono inteligente pero que en realidad es un arma de fuego con dos cañones del calibre 9 milímetros.



El diario belga "La Dernière Heure" indicó que los servicios del orden belga han sido informados de la posible entrada en su territorio de esos aparatos fabricados por la empresa estadounidense Gun Runner Distributing y cuyo precio de venta es de 395 dólares (unos 375 euros).



"No hemos encontrado ningún arma de ese tipo en Bélgica", declaró hoy a Efe un portavoz de la Policía federal belga, que no confirmó si los servicios de seguridad del país han sido alertados de la posible llegada de la pistola a su territorio, como publica el diario.



La venta del arma, que plegada aparenta ser un teléfono móvil, está prohibida en Bélgica, pero existen vías de comercialización ilegal a través de internet que hacen posible su llegada al país, precisaron los medios locales.



La firma que los produce en el estado de Minnesota, que en su página web pide a futuros compradores que se aseguren de que el arma es legal en el país en el que residen, presume de que la pistola es "indetectable" si no está abierta.



El nombre oficial del producto es Ideal Conceal (que en inglés puede traducirse por "disimulo ideal") y el fabricante anuncia que sus armas se venderán, a partir del primer trimestre de 2017, solo a quienes posean una licencia de tenencia de armas.