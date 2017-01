Venezolano demuestra que puede "sobrevivir" con 10 soles en Perú

11:14 AM Eduard Millan se ha convertido en una sensación en la redes sociales. Un video que subió en YouTube sobre cómo rendir su dinero en Lima ya cuenta con casi 150 mil reproducciones

Redacción Web/ Portales de Perú

Puerto La Cruz.- El venezolano Eduard Millanse ha convertido en toda una sensación en la redes sociales. Un video que subió a su cuenta en YouTube para desmostrar cómo sobrevivir con 10 soles diarios en Perú ya cuenta con casi 150 mil reproducciones.

El youtuber vive en Lima y salió a la calle para poder mostrar la veracidad de su hipótesis.

En el video de YouTube se puede ver cómo distribuir bien el dinero entre desayuno, almuerzo y cena.

Un desayuno en carretilla por S/2.00 soles y un 'mongonguito a la italiana' por S/5.00 forman parte del menú que muestra Millán.

Al caer la noche, el youtuber enseña que nada mejor para la cena que una hamburguesa de S/2.50 en una carretilla ambulante. Claro, no es saludable pero sí barato.

El video fue subido a YouTube el 13 de diciembre y los diversos comentarios no paran. Hay quieres no se sorprenden por que conocen la realidad de Perú, pero algunos no pueden entender cómo se puede comer tan barato en Lima.