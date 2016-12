Detuvieron en España a un venezolano que simuló un cáncer y recaudó 12.000 euros

Fuentes de la policía española indicaron a EFE que la detención se producido sobre las 14.00 horas (13.00 GMT) en la capital española y que el venezolano está acusado de un delito de estafa y otro de falsedad documental.



Al parecer, el caso comenzó en 2014 con un campaña en las redes sociales para recaudar fondos. Según publicaron varios medios españoles, cuando Serpa llegó a España la comunidad latina se volcó con él en diversos actos benéficos y el presunto estafador llegó a conseguir 12.000 euros.



El detenido sufrió entonces una neumonía e ingresó en un hospital madrileño, donde no le quedó más remedio que reconocer que había engañado con su enfermedad.



Fue allí cuando la persona que le había ayudado, un periodista, conoció la verdad y denunció el caso.



Este presunto caso de estafa en España relacionada con la salud se conoce días después de que saliera a la luz el caso de una niña española de once años, cuyos padres están siendo investigados por una actuación similar, al recaudar fondos para tratarle una "enfermedad rara", pero que presuntamente han destinado a su propio beneficio.



De momento, el detenido se encuentra en dependencias policiales para tomarle declaración y realizar las gestiones correspondientes y al menos hasta última hora de mañana jueves o a primeras horas del viernes no pasará a disposición judicial.