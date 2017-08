Comisión Europea rechaza la detención de Leopoldo López

EFE

Bruselas, Bélgica.- La Comisión Europea (CE) dejó hoy claro que no reconoce el resultado de las elecciones para una Asamblea Constituyente en Venezuela del domingo y consideró que el nuevo arresto del opositor Leopoldo López va "en la dirección equivocada".



"La CE no puede reconocer el resultado como tal, tenemos la misma posición que el Parlamento Europeo", confirmó la portavoz comunitaria Mina Andreeva en la rueda de prensa diaria de la Comisión, después de que la Eurocámara dejara claro el lunes que como institución no reconocerá esos comicios.



Sobre la detención de López, la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior Catherine Ray añadió que "es un paso en la dirección equivocada".



"Hace unas semanas celebramos la transferencia de Leopoldo López de prisión a arresto domiciliario. Hemos conocido hoy las noticias y creemos que es un paso en la dirección equivocada", indicó.



La portavoz se refirió así a la detención de López sin aludir a la del alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, que también se encontraba en arresto domiciliario y fue apresado esta madrugada.



"Esperamos más información de las autoridades de Venezuela sobre esa situación, que sigue sin estar clara", comentó Ray.



La portavoz instó al Gobierno presidido por Nicolás Maduro a "trabajar de forma urgente hacia medidas que construyan la confianza, de cara a rebajar la tensión e impulsar mejores condiciones para reanudar los esfuerzos hacia una solución pacífica negociada".



Por su parte, Andreeva señaló que la Comisión "tiene dudas por la validez del resultado" para elegir una Asamblea Constituyente, proceso impulsado por Maduro.



Aclaró que, al igual que el Parlamento Europeo, la CE "no puede reconocer el resultado", con lo que fue más allá del comunicado emitido ayer por la institución en el que subrayaba que la Constituyente "no puede ser parte de la solución" por haber sido "elegida en condiciones dudosas y con frecuencia circunstancias violentas".



El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, señaló el lunes que su institución no reconocerá la Asamblea Constituyente y que "la Comunidad internacional no puede seguir callada frente a tantos muertos en Venezuela".



Andreeva afirmó en cualquier caso que la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, "está coordinando la posición" de los Veintiocho en lo que se refiere a la situación en Venezuela.