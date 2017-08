The New York Times respalda sanciones a Maduro por su deriva "dictatorial"

EFE

Nueva York, EE UU.- El diario The New York Times respaldó hoy las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusó de haber caído en una deriva "dictatorial".



En un editorial, el periódico recuerda que las sanciones personales de EE.UU. contra el presidente venezolano le sitúan junto a otros líderes como el sirio Bashar al Asad, el norcoreano Kim Jong-un o el zimbabuense Robert Mugabe, cuya "codicia rapaz por el poder ha llevado a sus países a la ruina".



"Ya no hay duda de que este es el lugar que corresponde al señor Maduro", defendió el Times, recordando la difícil situación económica de Venezuela y el reciente voto de la Asamblea Nacional Constituyente impulsado por el Ejecutivo.



El texto, titulado "El camino hacia la dictadura del señor Maduro", considera que por ahora la vía de las sanciones contra figuras del Gobierno venezolano es la mejor para presionar en favor de una salida a la crisis en el país latinoamericano.



Sin embargo, el Times subraya que la presión de EE.UU. no es suficiente y debe ir acompañada de medidas por parte de la Unión Europea y de los países latinoamericanos.



El objetivo, señala, debe ser lograr que Maduro negocie con la oposición y garantice unas elecciones libres, el respeto para las instituciones democráticas, la liberación de los presos políticos y que permita el suministro de ayuda humanitaria internacional que necesita la población.