AP

Emiratos Árabes Unidos.- Las autoridades de Bahrein impidieron el martes que un activista de la organización Human Rights Watch accediera a la pequeña nación insular para asistir al congreso anual de la FIFA, según indicó el miembro de HRW. Agentes de seguridad dijeron a Omar Shakir que no podía entrar en el país porque no estaba una lista de personas autorizadas proporcionada por la organización que rige el fútbol mundial, y debía partir de inmediato. “Si no va a comprar su billete ahora, lo haremos por la fuerza”, dijo en un momento dado un enfadado funcionario bahreiní, señaló Shakir. El activista salió el miércoles de Bahrein. El gobierno de Bahrein no respondió en un primer momento a una petición de comentarios. Shakir dijo que sólo había emprendido el viaje para hablar sobre equipos israelíes de fútbol que juegan en asentamientos. Bahrein mantiene una amplia campaña de represión contra la disidencia.