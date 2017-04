Suben a 92 los muertos y a 212 los heridos por avalancha en sur de Colombia

11:30 AM La tragedia ocurrió la noche de este viernes cuando un fuerte aguacero aumentó el caudal de los ríos Mocoa y de sus afluentes Sangoyaco y Mulatos

EFE

Bogotá.- Al menos 92 personas muertas y 212 heridas dejó la avalancha por la crecida de tres ríos que arrasaron varios barrios de la ciudad colombiana de Mocoa, capital del departamento de Putumayo en el sur del país, confirmaron hoy fuentes oficiales.



"Tenemos en este momento 92 muertos y 212 heridos", dijo por teléfono a Efe el comandante de la Brigada 27 del Ejército, general Adolfo Hernández, quien añadió que los servicios de urgencias del principal hospital de esa ciudad de unos 45.000 habitantes colapsaron por la cantidad de heridos.



La tragedia ocurrió la noche de este viernes cuando un fuerte aguacero aumentó el caudal de los ríos Mocoa y de sus afluentes Sangoyaco y Mulatos, cuyo desbordamiento provocó una avalancha de agua y piedras que se llevó todo lo que encontró a su paso.



El oficial señaló que las unidades del Ejército que trabajan en las labores de socorro le han informado de que hay 17 barrios de Mocoa afectados y que la situación más crítica se presenta en los de San Miguel, Progreso e Independencia que están más cercanos al curso del río Mocoa.



"También se están desplegando esfuerzos de búsqueda en el sector de Puerto Limón, donde aparecieron algunos cadáveres", agregó el general.



El general Hernández aseguró que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) hizo un sobrevuelo por la zona y constató que no hay represamiento de los ríos que puedan ocasionar nuevas avalanchas, pero "de pronto por precaución se podrían evacuar algunos barrios que están en riesgo si llegan a presentarse más lluvias".



Sobre la situación en Mocoa, ciudad situada en medio de la selva de la región amazónica que solo está comunicada con el resto del país por vía aérea y por una precaria carretera, el militar señaló que es difícil pero ya han empezado a llegar auxilios.



"El hospital de Mocoa, el José María Hernández, colapsó desde temprano y están atendiendo a las personas en otros lugares con ayuda de personal médico que ha llegado de otros municipios del Putumayo", manifestó.



Por su parte, el defensor de Pueblo de Putumayo, Fabián Vargas, dijo a Efe que, pese a que el hospital de Mocoa no fue afectado por el alud, colapsó "por el flujo de personas y heridos".



Asimismo, afirmó que la situación "puede agravarse porque el clima no está ayudando mucho" y agregó que el barrio Progreso, uno de los más afectados "fue prácticamente arrasado".



Vargas recordó que Mocoa está atravesado por varios ríos que crecieron después de la "lluvia inclemente" que comenzó este viernes alrededor de las 23.00 hora local (4.00 GMT del sábado) y concluyó alrededor de las 02.00 de hoy (7.00 GMT).



Debido a la lluvia, los ríos y quebradas bajaron con mucha fuerza y arrastraron troncos y "piedras gigantescas", según relató el funcionario que dijo que es la peor tragedia que ha vivido Mocoa.



El general Hernández manifestó además que un helicóptero de la Fuerza Naval del Sur llegó ya a Mocoa con un equipo médico completo y que de la Base de Tres Esquinas, en el vecino departamento del Caquetá, el Ejército envió también un equipo médico completo y un avión ambulancia.