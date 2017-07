Argentina: No está lejos aplicar cláusula democrática de Mercosur a Venezuela

Consultado por la prensa tras participar en un acto en Buenos Aires, Faurie señaló que Brasil, que ostenta la presidencia semestral del bloque regional integrado también por Paraguay y Uruguay, "está analizando" concretar una reunión para ver "en qué momento" sigue la situación en el país caribeño y "si es que hay disposición para el diálogo o no".



"Estamos esperando poder concretarla con mucha brevedad y esta es la expectativa que tiene prácticamente Brasil, Paraguay, Argentina y entiendo que Uruguay nos acompañará", añadió el ministro.



El 21 de julio, el Mercosur envió a Venezuela, suspendida como miembro del bloque desde diciembre pasado, una nota para pedirle abrir un diálogo en virtud del Protocolo de Ushuaia, que incluye la denominada cláusula democrática, que obliga a que los países miembros hagan un proceso de consulta con el país donde se ha roto el orden institucional antes de adoptar cualquier otra medida.



"No estamos tan lejos de la cláusula democrática. Hoy en Venezuela no hay democracia", remarcó Faurie, quien se refirió a qué supondría aplicar ese instrumento.



"La cláusula democrática es una declaración. Como efecto práctico es marcar la exclusión del conjunto de las sociedades de un país que no está viviendo en democracia", subrayó.



"A efectos prácticos solo los que pueda decidir el Gobierno venezolano que impida a la gente viajar con destino a algún país parte del protocolo de Ushuaia", añadió.



Si las consultas con Caracas resultan infructuosas, los demás estados del Mercosur podrán considerar en consenso la naturaleza de las medidas a aplicar teniendo en cuenta la gravedad de la situación, que pueden abarcar la suspensión del derecho a participar en los órganos o la suspensión de derechos y obligaciones.



Faurie recordó que el 1 de abril pasado, en una reunión de cancilleres, ya se propuso tener un diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro y con la oposición, "que lamentablemente no se pudo concretar desde entonces".



"En la carta del 21 de julio hemos reafirmado esta vocación. Esto significa que los venezolanos, tanto Gobierno como oposición estén dispuestos a escuchar propuestas o diálogo que podamos mantener con Venezuela", destacó.



"Y esto es un paso importantísimo, porque en nuestra comunicación del 21 de julio señalamos que era importante que ninguna de las dos partes, pero particularmente el Gobierno, adoptara ningún acto ni decisión de carácter institucional que significara un agravamiento de la situación", agregó el canciller.



Es así que la convocatoria electoral de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) llevada a cabo ayer ha sido para él un hecho "que definitivamente divide aún más a la sociedad de Venezuela".



"Nosotros no reconocemos el resultado y por esa razón hemos descrito lo hecho ayer como algo ilegal, porque básicamente es contradictorio con la propia Constitución venezolana", aseveró.



Además, criticó que se usó un sistema para votar "diferente al que tienen las propias leyes electorales venezolanas que prevén el sufragio universal".



"Toda la estructura de esta convocatoria apunta a la perpetuación del actual gobierno venezolano y a no realizar las elecciones tal cual están previstas en 2018", concluyó.

La oposición venezolana no reconoció el resultado de la votación para la ANC y cuestionó las cifras oficiales de participación que el Consejo Electoral de este país sitúa en un total de 8,08 millones de personas.



Los líderes opositores reiteraron sus llamamientos a continuar manifestándose en las calles contra Maduro, como viene ocurriendo desde el 1 de abril, lo que ya ha dejado 119 muertos, cientos de heridos y casi 5.000 detenidos.