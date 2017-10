Canciller de Panamá va a Canadá para cita de Grupo de Lima sobre Venezuela

09:24 AM La tercera reunión del Grupo de Lima, que integran 12 países latinoamericanos, "valorará escenarios hacia la búsqueda de una solución pacífica a la crisis en el país

EFE

Panamá.- La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, estará de misión oficial en Canadá para participar en una nueva reunión del Grupo de Lima convocada ante el "deterioro de la situación política y económica de Venezuela", informó hoy la Cancillería.



La tercera reunión del Grupo de Lima, que integran 12 países latinoamericanos, "valorará escenarios hacia la búsqueda de una solución pacífica a la crisis, basada en el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos".



Ello, indicó el comunicado panameño, a la luz de las "irregularidades denunciadas en las elecciones regionales del 15 de octubre, que han generado nuevas interrogantes, mayores tensiones y conflictos" en la otrora potencia petrolera suramericana.



El Grupo de Lima está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.



Surgió en agosto pasado cuando sus integrantes firmaron la llamada Declaración de Lima, en la que se afirmaba que Venezuela "ya no es una democracia" y que "los actos que emanen" de su Asamblea Constituyente, promovida por el Gobierno de Nicolás Maduro, "son ilegítimos".



El Gobierno canadiense anunció la semana pasada que el grupo celebrará el próximo jueves su tercera cita en Toronto para "explorar formas" de búsqueda de una "solución a la crisis de Venezuela y "mantener la presión" sobre el Gobierno de Maduro.



La semana pasada, el Grupo de Lima pidió una "auditoría independiente" de las elecciones regionales venezolanas del pasado día 15 con el fin de aclarar "la controversia generada sobre los resultados" emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron una amplia victoria al oficialismo, lo que la oposición no reconoce alegando fraude.



La información oficial panameña no precisa la fecha del viaje de De Saint Malo a Canadá, pero sí que regresará al país el próximo viernes tras cumplir además una agenda para impulsar las relaciones entre Panamá y Canadá.