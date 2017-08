China pidió a EEUU respetar principio de no injerencia con Venezuela

Pekín.- El Ministerio de Asuntos Exteriores chino defendió hoy la necesidad de respetar el principio de no injerencia entre gobiernos, en respuesta a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en Venezuela debido a la crisis política en ese país.



"Todos los países deben conducir sus relaciones bilaterales sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos del otro", destacó en rueda de prensa la portavoz ministerial Hua Chunying.



China "siempre sigue el principio de no interferir en los asuntos de otro país", añadió la fuente oficial, días después de que Trump señalara que se contemplaba la opción militar contra Venezuela.



El Gobierno chino ha evitado opinar en las últimas semanas sobre la situación en el país latinoamericano, aunque sobre la polémica votación para la Asamblea Nacional Constituyente señaló que se había desarrollado "de forma estable".



También expresó entonces el deseo de que Gobierno y oposición en Venezuela iniciaran un diálogo pacífico para mantener la estabilidad en el país.



China es, desde la pasada década, uno de los más importantes socios comerciales de Venezuela, país que llegó a ser el principal destino de las inversiones chinas en Latinoamérica, dado el especial interés del régimen comunista en el crudo venezolano.