Cuba rechaza participar en mediación internacional ante crisis en Venezuela

EFE

La Habana.- Cuba negó hoy "rotundamente" su intención de participar en una eventual mediación internacional para buscar una salida política a la crisis de Venezuela y reclamó el "absoluto respeto" a la soberanía y autodeterminación de ese país.



En el acto central por el Día de la Rebeldía Nacional en Pinar del Río, el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), José Ramón Machado Ventura, rechazó las "insinuaciones" y "elucubraciones" de un "influyente diario" sobre la supuesta implicación de Cuba en esa mediación internacional.



Aunque no lo mencionó expresamente, Machado Ventura hacía referencia a una noticia publicada desde Miami en el diario Financial Times la semana pasada a raíz de la visita oficial a Cuba del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.



Según el rotativo, Santos viajó a la isla para proponer al presidente Raúl Castro participar en una mediación internacional para una salida política en Venezuela, ya que es el principal aliado en la región del Gobierno de Nicolás Maduro, información que no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos países.



Aparentemente, la propuesta, que según el rotativo contaba con el beneplácito de los Gobiernos de México y Argentina, implicaba convencer a Maduro para suspender las elecciones a Asamblea Constituyente convocada para el 30 de julio que la oposición rechaza frontalmente.



"Quienes intentan desde el exterior dar lecciones de democracia y derechos humanos mientras alientan la violencia golpista y el terrorismo deben sacar sus manos de esa nación", aseveró Machado Ventura, que es también uno de los vicepresidentes cubanos.



El segundo secretario del PCC, "mano derecha" de Raúl Castro, señaló que "solo compete al pueblo y al gobierno bolivariano superar sus dificultades sin intromisión extranjera a sus asuntos internos" y reafirmó la "inconmovible" solidaridad de Cuba con Venezuela.



El vicepresidente cubano subrayó que en las últimas semanas se han incrementado "las acciones injerencistas y desestabilizadoras" contra el Gobierno del presidente "constitucional" Nicolás Maduro, que afronta desde abril constantes manifestaciones, que han desembocado en enfrentamientos violentos entre opositores y chavistas con un saldo de un centenar de muertos.



Según Machado Ventura, esa situación se trata de una "guerra no convencional" a la que recientemente se ha sumado el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha amenazado con imponer sanciones económicas unilaterales si Maduro no abandona el poder.



También crítico la "deleznable actuación" de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro -muy crítico con el Gobierno bolivariano de Venezuela-, a quien acusó de estar "al servicio del imperialismo" al apoyar la aplicación de sanciones al país suramericano.



A pesar de la presencia de Raúl Castro, Machado Ventura pronunció hoy el discurso central en el acto que conmemora el 64 aniversario de los asaltos fallidos a los cuarteles de Moncada en Santiago y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo el 26 de julio de 1953, lo que se considera la primera acción armada de la revolución que triunfó en 1959.