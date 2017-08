Defensor del Pueblo colombiano pide atender dignamente a venezolanos

EFE

Bogotá, Colombia.- El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret, pidió hoy a las autoridades colombianas que diseñen políticas "más agresivas" para atender de forma "digna" y con "calidad" a los venezolanos que lleguen al país y cuyo flujo "no para en la frontera".



"Tenemos que ser más agresivos en el sentido de tener una atención digna, una atención con calidad, para los ciudadanos venezolanos que van a llegar y que seguirán llegando", declaró Negret durante una visita a la ciudad de Buenaventura (suroeste).



Negret dijo esperar que "no lleguen más de los que ya llegaron", pero advirtió que "el flujo migratorio no para en la frontera con Venezuela".



No obstante, destacó que la Cancillería colombiana "ha dado unos pasos importantes" para atender a estas personas.



Colombia recibe a diario decenas de venezolanos que llegan a comprar alimentos, medicamentos y otros productos escasos en su país.



El flujo migratorio incluye además a muchas otras personas que esperan asentarse en Colombia o que van en tránsito hacia países vecinos para escapar de la aguda crisis que padece Venezuela, agravada hace cuatro meses por protestas que dejan más de un centenar de muertos.