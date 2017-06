EE.UU. quiere que se vote en la Asamblea de OEA la resolución sobre Venezuela

EFE

Cancún, México.- El subsecretario de Estado de EE.UU., John Sullivan, abogó hoy por que se vote en la Asamblea General de la OEA la resolución sobre Venezuela que ayer no prosperó en la reunión de cancilleres y que incluye crear un grupo de países para facilitar una salida a la crisis del país.



"La resolución no crea el grupo ni lo constituye, solo autoriza su creación, (...) propone un grupo equilibrado de naciones interesadas en contribuir a una resolución de la crisis de Venezuela", dijo Sullivan en una rueda de prensa en Cancún (México), donde se celebra la 47 Asamblea General de la OEA hasta el miércoles.



EE.UU. considera que autorizar ese grupo es "lo mínimo que puede hacer" la OEA y que el que Venezuela lo haya rechazado de antemano no es óbice para que los países de la región "hagan todo lo posible" para contribuir a una solución para los venezolanos.



Sullivan defendió que esta autorización es un "paso modesto" porque no supone definir todavía los miembros, aunque sugirió que podría incluir tanto a un grupo "equilibrado" de naciones de la región como a "actores externos" como El Vaticano y la ONU.



Apuntó, asimismo, que la negociación de la resolución sobre Venezuela que ayer no prosperó es un "proceso en marcha", destacó que los 20 apoyos son el número "más alto que se ha expresado por este asunto" y subrayó que el tema "sigue bajo consideración" de la Asamblea.



Un grupo de países de la OEA liderado por México y en el que está EE.UU. negocia un proyecto de resolución sobre la crisis de Venezuela para aprobarlo en la Asamblea General, tras no lograr acuerdo ayer en una reunión de cancilleres.



Esas naciones, entre ellas las más potentes de la región como Canadá o Brasil, tratan de convencer a al menos 3 países para que se sumen a los 20 que ayer apoyaron su propuesta y así lograr una mayoría incontestable de dos tercios, según explicaron a Efe varias fuentes diplomáticas.



De acuerdo con el reglamento de la Asamblea solo necesitarían 18 votos, pero quieren mostrar que tienen los apoyos que requería la reunión de cancilleres, dos tercios de los 34 Estados representados en ese encuentro.



Aún no hay una propuesta final de texto, pero podría ser igual o similar al que se votó el lunes sin éxito, rebajado quizás para lograr apoyos de naciones para las que demandas como el cese de la Asamblea Nacional Constituyente o la liberación de los políticos presos son inasumibles.



Los puntos que sin duda estarían incluidos son la petición al Gobierno venezolano para que inicie un nuevo proceso de diálogo con la oposición, acompañado por un grupo de países u otro mecanismo, así como que abra un canal humanitario.



El grupo liderado por México mantuvo reuniones tanto anoche como esta mañana a primera hora para tratar de que la Asamblea General de Cancún, que termina mañana, no se cierre sin un gran acuerdo regional con propuestas sobre la crisis venezolana